美日防長召開電話會談 提及雷達照射事件

（法新社東京12日電） 日本防衛大臣小泉進次郎今天與美國國防部長赫格塞斯通話時，說明照射雷達事件，雙方一致認為中國軍方的行動「無助於地區和平與穩定」，且就此同感「深刻擔憂」。

這是雷達照射事件於本月初發生之後，美日雙方首度舉行閣員級協商。小泉在通話結束後告訴媒體上述內容。

小泉也表示，在電話中提到中國與俄羅斯的轟炸機在日本周邊共同飛行。小泉表示，已向美方傳達將持續在日本周邊警戒監視。

兩人也確認，將協調於明年初在美國召開雙邊防長會議。日方有意選在通常國會明年1月開議之前舉辦。

日方主張，中國航空母艦「遼寧號」的艦載機殲-15（J-15）本月6日在沖繩本島東南方公海上空，兩次對日本航空自衛隊F-15戰機間歇性照射雷達。當時，航空自衛隊F-15戰機為了防範領空遭入侵而緊急起飛。

日本航空自衛隊戰機與美軍兩架B-52戰略轟炸機本月10日在日本海上空訓練。這也是繼2024年12月以來，B-52轟炸機相隔1年被公布參與日美共同訓練。日本防衛省表示，這場演習是為了展現日美的嚇阻力。

在美軍轟炸機與日本戰機飛越日本海後，美國白宮11日表示，美國總統川普（Donald Trump）能同時與中國和日本維持「良好工作關係」。