美日領袖通話 川普邀高市早苗訪美

（法新社東京3日電） 日本外務省表示，首相高市早苗昨天與美國總統川普通話，並接到川普的邀訪，雙方同意安排她春季訪美。

高市在社群媒體X表示，今年適逢美國建國250週年，美國為日本的重要盟邦，她與川普通話對此表達祝賀，雙方確定在目前國際局勢下，日美將保持緊密合作。

她還提及，「在川普總統邀請下，我們也同意協調相關細節，以實現我今年春季訪美行程。這次通話意義重大，我們在新年伊始重申日美同盟將密切協調。」

根據外務省發布的通話紀要，雙方在這場通話期間，也針對印太地區為主的議題交換意見，並確認在當前國際情勢下，兩國持續保持密切合作。