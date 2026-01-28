美智庫報告：俄烏戰爭導致近200萬軍人傷亡或失蹤

（法新社華盛頓27日電） 根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天發布的研究報告，俄羅斯對烏克蘭的持續侵略，導致兩國軍事人員傷亡總數接近200萬人，包括陣亡、受傷或失蹤。

CSIS指出，俄羅斯將近4年前全面入侵烏克蘭後，俄方損失更為慘重，估計傷亡人員約120萬人，其中多達32萬5000人陣亡。

CSIS表示：「自第2次世界大戰以來，沒有一個重要強權在戰爭中遭遇過如此大規模的傷亡或死亡人數。…俄羅斯軍隊在戰場上推進的速度極為緩慢。」

CSIS並指出，烏克蘭方面也付出了慘重代價，自2022年2月起至2025年12月止，傷亡軍人介於50萬至60萬人，其中約10萬至14萬人陣亡。

根據CSIS的說法：「俄烏兩軍合計傷亡人數可能多達180萬人，而且到了2026年春季，總數可能來到200萬人。」

2025年2月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）曾告訴一家美國電視媒體，自2022年以來，烏方損失將近4萬6000名軍人，另有數以萬計的人失蹤或被俘。分析人士認為這項估計數字偏低。

英國廣播公司（BBC）俄語服務和俄羅斯獨立媒體Mediazona依據死亡通知等公開資訊，確認超過16萬3000名俄軍在這4年的戰爭中喪命，但同時表示，真實數字可能更高。

這場戰爭也造成平民重大傷亡。聯合國（UN）監測單位發現，2025年烏克蘭平民死亡人數僅次於2022年。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）指出，2025年有超過2500名平民喪生、逾1萬2000人受傷，同時指出聯合國已確認自2022年以來平民死亡人數接近1萬5000人，但實際總人數「很可能遠高於此」。