美智庫料海上封鎖台將引中美衝突 日捲入恐傷亡4662人
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表「台灣有事論」令中日關係急轉直下，日本傳媒周日（11月30日）探討如果台灣真的發生緊急狀態，日本將會面臨甚麼局面，並引述美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）今年7月發表兵推報告指，一旦中國大陸海上封鎖台灣，中美極可能爆發軍事衝突，日本將連帶受到巨大損害，傷亡可達4,662人。
CSIS高級顧問坎西恩（Mark Cancian）向日媒指出，智庫進行了26次不同程度的兵推，結果表明在大多數情況下，台灣可以承受大陸的海上封鎖，但代價極其高昂。海上封鎖將導致台灣的天然氣儲備在約10天內耗盡，煤炭和石油儲備在7至20周內耗盡。如果美國介入，物資供應就能得到保障。坎西安認為，如果發生海上封鎖，美中之間極有可能爆發衝突，美國會決定介入並派軍艦到台灣，又或者大陸在美國完成部署前就發動攻擊。
在最糟糕情況下，局勢可能升級為美中之間的大規模軍事衝突，為日本造成重大損失。大陸可能會攻擊駐日美軍基地，並認為日本會因此參戰，進而先發制人攻擊自衞隊基地。面對大陸強大的海軍和空軍，沖繩嘉手納基地的駐日美軍和自衞隊將難以調動。兵推假設日本保持中立並允許美軍使用其基地，結果仍顯示自衞隊會有數千人傷亡。
坎西安指，美國在與大陸的衝突中需要日本援助，美國大部分軍事力量都駐紮在日本，一旦遭到海上封鎖，日本將作為轉運點提供支持。坎西安認為日本應該協助美國的理由有兩點，第一是與台灣問題有關；第二是若日本不支援美國，美國可能取消對日本的安全保障。
