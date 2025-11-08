iHerb雙11優惠全網限時74折
美最高法院暫緩緊急撥款令 川普政府免即時支付糧食援助
（法新社華盛頓7日電） 美國最高法院今天表示，川普政府不必立即支付在政府關門期間資金被凍結的「營養補充援助計畫」（SNAP）糧食福利。這項臨時命令使數以百萬計民眾的處境懸而未決。
下級法院本週原本裁定，川普政府必須在今天結束前，全額資助11月份的營養補充援助計畫。
下級法院命令政府動用應急資金，向各州支付一筆數十億美元的款項，以便他們能向約4200萬依賴營養補充援助計畫來購買食品雜貨的美國民眾發放糧食券。
大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）今天發布所謂行政暫緩執行令，暫停這項程序，並給予法院系統更多時間來考慮政府的請求。
今天稍早，司法部向最高法院提出上訴，稱唯有國會才有權力解決這場危機。
司法部寫道：「國會的核心權力在掌控財政，而行政部門的任務是在相互競爭的優先事項中分配有限的資源。」
但下級法院「將目前的政府關門視為有效許可，宣布聯邦政府破產並自命為受託人，負責在那些尋求有限剩餘聯邦資金的人當中，挑選出贏家和輸家」。
自從國會未能批准9月30日之後的資金以來，美國政府機構已逐漸陷入停擺，隨著各項福利計畫岌岌可危，民眾的痛苦與日俱增。
全國運動會開幕禮明晚於廣州舉行，央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席明晚在廣東奧林匹克體育中心舉行的開幕式，並宣布運動會開幕。 李家超同樣會出席開幕禮 至於行政長官李家超明日將率領特區政府代表團前往廣州出席開幕式。特區政府代表團成員包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局局am730 ・ 9 小時前