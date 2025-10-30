美有線大亨馬龍辭董事長

（法新社華盛頓29日電） 美國電信媒體大亨馬龍今天宣布卸任旗下跨國企業自由全球（Liberty Global）與自由媒體（Liberty Media）董事長的職務，結束數十年來對全球傳播與娛樂產業的深遠影響。

現年84歲的馬龍（John Malone）被暱稱為「有線牛仔」（Cable Cowboy），是有線電視產業的開拓人物之一，他透過在全球積極開展交易，協助塑造了現代媒體的發展軌跡。

他常被拿來與新聞集團創辦人梅鐸（Rupert Murdoch）以及有線電視新聞網（CNN）創辦人特納（Ted Turner）相提並論，以高槓桿併購與複雜交易結構整合媒體資產而聞名。

馬龍1999年達到事業高峰，當時他以480億美元將旗下龐大的有線電視集團「美國電訊公司」（Tele-Communications Inc.）出售給AT&T，奠定其「媒體帝國締造者」的地位。

他在聲明中讚揚「自由全球」在其任內的表現，指出公司已在50個國家進行有線與寬頻投資，並完成超過2000億美元的併購交易。