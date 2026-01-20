美歐貿易戰疑慮繼續升溫 歐股收黑

立即投選年度十大消費新聞
傳奇投資者警告AI泡沫：機會不在股市而在⋯⋯
曾精確預言 2000 年網路泡沫與 2008 年金融海嘯的傳奇投資者、GMO 投資公司共同創辦人 Jeremy Grantham 中再次對市場發出嚴厲警告。他指出，當前的人工智慧 (AI) 熱潮是一個「經典的市場泡沫」，且注定鉅亨網 ・ 1 天前
黃金狂飆非偶然 大鱷：美元特權將崩潰
華爾街大鱷、知名經濟學家彼得 · 希夫（Peter Schiff）發出嚴厲警告，認為美國經濟正步入一場醞釀已久的美元危機。他將目前黃金與白銀價格的顯著飆升視為金融風暴的「先兆」，並指出當前的市場走勢與 2007 年次貸危機爆發前的氛圍驚人相似。鉅亨網 ・ 1 天前
格陵蘭關稅爭議升溫 美股期貨盤前重挫
綜合外媒報導，美股周二 (20 日) 盤前大幅走弱，隨著投資人結束連假回到市場，集中反映美國總統特朗普針對格陵蘭議題再度拋出關稅威脅所引發的全球市場動盪。標普 500 與納斯達克 100 指數期貨雙雙跌至近一個月低點，道指期貨盤前一度預示將重挫逾 700 點，顯示市場風險趨避情緒迅速升溫。鉅亨網 ・ 7 小時前
日版「特拉斯時刻」來了？日本公債突發崩跌 長天期殖利率急升
根據《彭博》報導，日本規模高達 7.6 兆美元的公債市場周二 (20 日) 突發性重挫，原本看似平靜的交易日，午後卻急轉直下，成為多位市場人士形容「近年最混亂」的一個交易時段。日本長天期公債殖利率飆升至歷史高點，突如其來的拋售潮鉅亨網 ・ 6 小時前
現金不是好資產 巴菲特不滿巴郡現金堆積如山
「股神」巴菲特坦言，他對於巴郡 (BRK.A、BRK.B) 帳上堆積如山的現金並不感到滿意，表示只要出現合適標的，他其實非常樂意一次砸下 1,000 億美元投資。鉅亨網 ・ 1 天前
民粹主義飆百年新高！美銀示警：三大歷史性脫鉤來襲 全球投資邏輯大洗牌
美銀全球研究團隊在最新發布的研究報告中指出，全球金融市場正經歷三個歷史性的「脫鉤」趨勢，同時全球民粹主義政策水準也已攀升至百年高點，兩大結構性變化正合力改寫傳統投資邏輯，對市場配置策略有深遠影響。鉅亨網 ・ 1 天前
《大行》大摩列出中資科網股「喜愛」次序名單(表)
摩根士丹利發表中資科網股今年展望報告，列出對行業「偏好」的次序名單，「偏好」程度按股份次序列出： 股份│投資評級│目標價 騰訊(00700.HK)│增持│735港元 阿里(BABA.US)│增持│180美元 拼多多(PDD.US)│增持│148美元 騰訊音樂(TME.US)│增持│25美元 網易(NTES.US)│增持│168美元 BOSS直聘(BZ.US)│增持│27美元 滿幫(YMM.US)│增持│14美元 美團-W(03690.HK)│增持│120港元 攜程(TCOM.US)│增持│87美元 同程(00780.HK)│增持│29港元 好未來(TAL.US)│增持│14.6美元 貝殼(BEKE.US)│增持│20美元 百度(BIDU.US)│與大市同步│130美元 快手-W(01024.HK)│與大市同步│73港元 JOYY(YY.US)│與大市同步│68美元 汽車之家(ATHM.US)│與大市同步│26美元 唯品會(VIPS.US)│與大市同步│18美元 愛奇藝(IQ.US)│與大市同步│2.1美元 新東方(EDU.US)│與大市同步│53美元 嗶哩嗶哩(BILI.US)│與大市AASTOCKS ・ 1 天前
滙控高層：集團市值可望突破3000億英鎊
滙控(0005.HK)市值首次突破2000億英鎊(折合約2680億美元)數周之後,該集團旗下企業與投資銀行部門主管 Michael Roberts 稱,匯控市值可望突破3000億英鎊。infocast ・ 18 小時前
2026開春財運最佳！4星座運勢旺「像滾雪球」，1、2月好事滿滿
農曆新年將近，不少人關心年初的財運走勢。依照星座觀察，以下4個星座在1至2月之間，財務相關表現較為活躍，無論是工作收入、投資動向或人際帶來的機會，都有明顯起伏。姊妹淘 ・ 11 小時前
現貨黃金飆破4700美元再創高！道富：年底站上5000美元大關機率快速上升
國際現貨金價現貨黃金 (XAUUSDOZ)今 (20) 日在亞洲午盤交易時段漲逾 0.5%，首度突破每盎司 4700 美元大關，本月迄今漲逾 8.8%。面對金價持續攀高，道富投資管理公司黃金策略主管 Aakash Doshi 認為黃金上漲趨勢依舊堅穩，今年底前突破每盎司 5000 美元的可能性正快速升高，不再是遙不可及的設想。鉅亨網 ・ 12 小時前
理財葉師傅｜港股周一借勢回吐 可留意個股｜Gary Sir
美國總統特朗普因格陵蘭事件威脅對歐洲8國加徵關稅，拖累市場氣氛，港股周一借勢回吐。大市短期或未必太快能重上兩萬...BossMind ・ 1 天前
黃金和白銀價格觸及歷史新高 特朗普對歐洲關稅威脅引發避險需求
【彭博】— 黃金和白銀價格雙雙觸及歷史新高，美國總統特朗普就吞併格陵蘭加大施壓力度，引發市場對美國和歐洲之間可能爆發破壞性貿易戰的擔憂。Bloomberg ・ 1 天前
金條、飾金、紙黃金價格大比拼！邊度買賣黃金更化算？
黃金作為避險資產，一直備受投資者和消費者關注。不論是實物金條、銀行紙黃金，還是傳統飾金，其價格均受到國際金價、匯率及市場供需影響。想買賣黃金，本港各大金鋪與銀行每日報價略有不同，對投資者或購買黃金的人士來說，掌握即日買賣價的差異至關重要。本文將綜合比較本港主要金鋪及銀行的黃金即日報價，包括紙黃金價格、飾金買賣價，及金條/金粒買賣價，為讀者提供參考，以便做出更明智的投資或購買決策。Yahoo財經 ・ 1 天前
永倫4.3億蝕讓力寶中心巨舖 FANCL陳志明2.998億接貨｜近年3.1億掃皇九全層1.1億掃餐廳舖
本港核心區商廈及街舖樓價大幅回落，有資金實力的投資者趁低吸納。日本護膚品牌FANCL的本港及亞洲獨家代理商創辦人陳志明，近期再度出手，在金鐘核心地段承接大型商舖物業，該業原本由「收租王」永倫集團持貨，是次交易令永倫帳面大蝕約6成。閱讀更多：中環蓮香樓將搬新竇 50萬租德輔道中1.6萬呎巨舖 罕見九年長約｜威靈頓街現址年中重建百年老店結業｜中環地標春回堂突落閘拆招牌 9月沽貨大賺9,473萬勁升451倍 BANDAI香港代理相關人士接貨｜家族近年狂賣業物套現4.5億市場消息指出，FANCL代理商老闆陳志明或相關人士，近期以2.998億元，向永倫集團購入金鐘力寶中心一組大型舖位物業。原業主永倫集團持貨約8年，帳面貶值約4.3億元，跌幅約6成。上述物業位於金鐘力寶中心1樓4號舖、閣樓1層1號單位及閣樓2層部分，合共面積約28,712平方呎，屬區內罕見大面積商舖組合。是次交易以2.998億元交吉易手。舖位過去多年由中信銀行承租，月租一度高達150萬元，但中信銀行早前已遷出，舖位現時為交吉狀態。土地註冊處資料顯示，新買家為GOURMET DINING GROUP LIMITED。公司董事名單包括28Hse.com ・ 1 天前
投資客炒荃灣中心11個月賺105萬 成交價較估價高14％
剛周末大型新盤再開賣，二手交投仍有雙位數水平。短炒獲利個案持續，資深投資者呂宇健Ken Sir持有的荃灣中心剛以420萬元沽出，持貨11個月，帳面獲利105萬元或約33％。BossMind ・ 1 天前
《美股》特朗普格陵蘭攻勢嚇怕 道指急挫700點 科技股領跌
美股周二復市後大跌，美國總統特朗普再加強威脅以奪取格陵蘭，並揚言向反對國家加徵新關稅，包括8個北約成員國，引發市場震盪，美股周二顯著下挫。 被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)一度升至20。道指周二開市後不久旋即最多跌逾750點，最新跌660點或1.3%；標普500指數下挫1.4%；科技股深受影響，納指跌勢最急，最新跌390點或1.7%，至23,125點。 受孳息率上升及資金轉向避險影響，科技股跌幅居前，英偉達(NVDA.US)、AMD(AMD.US)及Alphabet(GOOG.US)均下跌逾2%。 本周將有多家公司公布季度業績，包括Netflix(NFLX.US)、強生(JNJ.US)及英特爾(INTC.US)。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 4 小時前
謝清海四分一資產配置於黃金 建議「622」投資組合
《彭博》引述知情人士透露，惠理集團(00806.HK)創辦人謝清海透過旗下管理其個人資產、規模達14億美元的家族辦公室，將約四分一資產配置於黃金，較一年前佔比增加10個百分點。 謝清海接受《彭博》訪問時表示，建議投資者構建一個「622」投資組合，即60%股票、20%債券和20%貴金屬，當中貴金屬以黃金為主。他亦看好白銀，並指過去一年白銀價格升約3倍，升幅遠遠超過黃金。 謝清海又提到，全球正進入一個大規模「資金外流」時期。富裕的亞洲家庭正將資金移回區內，以規避美國制裁或潛在資產被凍結，黃金正是儲存這些財富的好方法。對亞洲投資者而言，實物黃金較紙黃金為佳。謝清海的黃金儲備存放在香港機場政府倉庫的實物黃金作擔保。 報道引述消息指，謝清海於2008年小額下注貴金屬，十年後通過大量購買實物黃金交易所買賣基金(ETF)而加速投資，累計收益達2.51億美元，總回報率達167%，他亦有投資黃金礦業股票、實物金條和金幣。(ss/da)~ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-18/hong-kong-value-billionaire-puts-AASTOCKS ・ 1 天前
《大行》大摩料中資科網股今年前景更光明 行業首選騰訊(00700.HK)
摩根士丹利發表中資科網股今年展望報告，在去年「DeepSeek時刻」之後，該行認為中國AI的發展道路在2026年更加光明，主要由供給與需求兩端共同推動。除了AI，內地本土互聯網企業的海外擴張亦成為應對宏觀、競爭、監管及地緣風險的重要因素。 該行在行業中予「增持」股份包括騰訊(00700.HK)、阿里巴巴(BABA.US)、拼多多(PDD.US)及騰訊音樂(TME.US)，騰訊為行業首選；在行業中予「減持」或「與大市同步」評級包括京東(JD.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)、快手(01024.HK)及百度(BIDU.US)。 大摩指出，隨着國內市場成熟及面臨通縮壓力，海外市場成為增長新引擎。遊戲、跨境電商、外賣即時零售、出行、OTA、雲服務、自動駕駛出租車及AI模型應用等多個板塊均加快海外佈局。2025年海外收入佔比已超過10%，未來2至3年有望持續提升。 不過，該行亦提醒，內地宏觀消費疲弱、行業競爭激烈及監管風險仍需警惕。字節跳動在電商、雲、音樂及AI等領域持續「擾動」所帶來的競爭，內地監管方面近期對攜程的反壟斷調查再度引發市場憂慮。(wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.AASTOCKS ・ 1 天前
高盛：今年IPO更旺 港股未升完
港股在2025年顯著回暖，高盛亞洲（除日本外）股票資本市場聯席主管及董事總經理王亞軍認為，中資科技公司高速發展是帶動市場轉旺的重點，展望今年會有更多不同行業的優質IPO項目陸續登場，個別新股集資規模更可媲美去年「巨無霸」新股寧德時代（03750），而國際資金預計持續回流香港，他相信股票資本市場（ECM）發行量乃至整體港股表現俱佳，漲勢有望在今年延續，「去年是復甦，今年則是遍地開花。」信報財經新聞 ・ 1 天前
阿里巴巴股價高檔震盪 投資者憂心核心電商業務承壓
阿里巴巴 (09988-HK) 港股股價連兩日下跌，一改之前的猛漲態勢。本周下跌主要受到川普關稅威脅引發的避險情緒，以及中國第四季 GDP 增長放緩 (從 4.8% 降至 4.5%) 的影響，這導致港股集體走弱。鉅亨網 ・ 7 小時前