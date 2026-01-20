美歐貿易戰疑慮繼續升溫 歐股收黑

《彭博》引述知情人士透露，惠理集團(00806.HK)創辦人謝清海透過旗下管理其個人資產、規模達14億美元的家族辦公室，將約四分一資產配置於黃金，較一年前佔比增加10個百分點。 謝清海接受《彭博》訪問時表示，建議投資者構建一個「622」投資組合，即60%股票、20%債券和20%貴金屬，當中貴金屬以黃金為主。他亦看好白銀，並指過去一年白銀價格升約3倍，升幅遠遠超過黃金。 謝清海又提到，全球正進入一個大規模「資金外流」時期。富裕的亞洲家庭正將資金移回區內，以規避美國制裁或潛在資產被凍結，黃金正是儲存這些財富的好方法。對亞洲投資者而言，實物黃金較紙黃金為佳。謝清海的黃金儲備存放在香港機場政府倉庫的實物黃金作擔保。 報道引述消息指，謝清海於2008年小額下注貴金屬，十年後通過大量購買實物黃金交易所買賣基金(ETF)而加速投資，累計收益達2.51億美元，總回報率達167%，他亦有投資黃金礦業股票、實物金條和金幣。(ss/da)~ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-18/hong-kong-value-billionaire-puts-

AASTOCKS ・ 1 天前