美民主黨議員在氣候會議示警 憂美國在相關產業失利
（法新社貝倫14日電） 美國聯邦參議員懷特豪斯以非官方身分參與今年聯合國氣候年度峰會。他今天警告，美國總統川普帶領的美國正在潔淨科技領域的競賽中，「刻意失利」。
川普政府拒絕派正式官方代表出席COP30峰會，只有少數具影響力的民主黨人士以非官方身分參加，包括懷特豪斯，以及被視為角逐2028年總統大選熱門人選的加州州長紐松（Gavin Newsom）。
70歲的懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）是羅德島州（Rhode Island）的民主黨籍聯邦參議員。
他表示，他造訪巴西貝倫是為了凸顯川普（Donald Trump）力挺化石燃料的政策「不代表美國人民也這麼認為」，而此舉正在使美國失去龐大商機。
他也告訴法新社，「現在，我們正在刻意於太陽能、風能、電池儲能、電動車以及所有相關支援技術的競爭失利」。
他也批評，「這是川普自我施加的重擊，完全是為了回報他的化石燃料金主。」
懷特豪斯分享，他稍早抵達這座亞馬遜城市時，沿途經過多家中國品牌的電動車經銷商，而他認為這個景象更凸顯美國正在競賽中落後。
對懷特豪斯主張，碳價對鼓勵削減排放所需的創新至關重要。他重申支持歐盟的「碳邊境調整機制」（CBAM，又稱碳邊境稅或碳關稅），這也是COP30期間，歐盟與開發中國家之間主要的爭論點。
而川普今年1月正式重返白宮當天，宣布美國退出巴黎氣候協定。接著，川普與共和黨議員撤銷潔淨能源的抵稅措施，且取消電動車相關的鼓勵措施。
懷特豪斯的團隊表示，他此行將與「多國領袖、立法者、企業領袖、環保與公民社會人士會面」，但他無法參與COP30的最終協議。
巴西主辦今年的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），會議地點位在巴西北部貝倫（Belem）。COP30於11月10日開幕，11月21日閉幕。
