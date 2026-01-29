獨立書店推薦賞︱吳靄儀《雨中的香港》獲獎
美法官暫禁川普政府拘留明尼蘇達難民 令放被羈押者
（法新社明尼阿波利斯28日電） 美國聯邦法官今天暫時禁止總統川普（Donald Trump）政府拘留在明尼蘇達州等待取得永久居留權的難民，並下令釋放目前被羈押的人士。
川普已派遣數千名聯邦移民執法人員前往這個民主黨執政州，展開大規模打擊行動，這波行動因兩名平民死於執法人員之手而引發公憤。
當局本月開始推動一項計畫，重新審查約5600名尚未取得綠卡的明尼蘇達州難民法律身分。
聯邦地區法官圖納姆（John Tunheim）在今天發布的命令中表示，川普政府可繼續執行移民法並審查難民身分，但這必須「在不逮捕及拘留難民的情況下」進行。
「難民在美國擁有合法居留權、工作權、安穩生活的權利——更重要的是，他們有權不在沒有逮捕令或正當理由情況下，而在家中或前往宗教活動、購物途中被逮捕或拘留。」
「在這個常常充斥暴政與殘忍的世界，美國最可貴之處，在於成為個人自由的避風港。我們若讓鄰居活在恐懼與混亂之中，就是拋棄這個理想。」
白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）立即對這項命令表達強烈不滿。米勒是川普強硬移民政策的主導者之一。
米勒在社群平台X上寫道：「司法對民主的破壞沒完沒了。」
圖納姆的命令要求，所有在明尼蘇達州的身分審查行動——即「PARRIS行動」（Operation PARRIS）中被拘留的難民，必須「立即釋放」。
圖納姆指出，等待永久居留身分的難民「都經過嚴格的背景調查與審查，由多個聯邦機構批准入境，獲准工作，接受政府支援，並已安置在美國。」
「這些人已被接納入境，遵守規定，現在只是在等待將身分調整為美國合法永久居民。」（編譯：陳政一）
