美法官駁回前FBI局長柯米案 稱檢察官任命無效
（法新社華盛頓24日電） 美國一名聯邦法官今天駁回針對前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）以及紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的刑事案件。這兩人都是總統川普的重要政敵。
法官柯里（Cameron Currie）駁回了這兩起案件，理由是提出指控的檢察官由川普親自挑選，其任命程序違法。
現年64歲的柯米於9月遭到控告，被指對國會做出不實陳述。外界普遍認為，這是總統針對政治對手的報復行動。
67歲的民主黨人詹樂霞曾成功起訴川普詐欺，她於次月被控一項銀行詐欺罪，以及一項對金融機構做出不實陳述罪名。
這兩項起訴均由經驗不足的檢察官海利根（Lindsey Halligan）提出，她曾是川普的私人律師。
柯米的起訴是在維吉尼亞州東區聯邦檢察官希伯特（Erik Siebert）辭職之後提出。據報導，希伯特曾向司法部高層表示，缺乏足夠證據來起訴柯米。
司法部長邦迪（Pam Bondi）在希伯特離任後任命海利根接替，並由她將案件提交大陪審團並獲得起訴。
美國聯邦高階檢察官通常須經參議院同意任命，柯瑞法官裁定海利根的任命並不合法。 法官表示：「司法部長試圖讓海利根女士擔任維吉尼亞東區臨時聯邦檢察官的行為無效。由於海利根女士無合法權限提出起訴，我將同意柯米的動議，並以不排除再提起的方式駁回起訴。」
