美法官駁回川普喬治亞州選舉干預案

（法新社華盛頓26日電） 美國一名法官今天結束針對川普及其盟友試圖推翻2020年大選結果的歷時已久案件，這也象徵最後一樁影響總統重返政壇的刑事訴訟正式落幕。

這項裁決是在檢察官斯坎達拉基斯（Pete Skandalakis）強力推動下做出的。他敦促法官邁克菲（Scott McAfee）終結這樁在喬治亞州進行的案件，理由是此案應由聯邦而非州法院處理。隨著此案遭駁回，有關川普選後行為的漫長法律攻防也僅剩這最後一案，現已劃下句點。

川普隨後於自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文慶祝判決，表示「法律與正義已在偉大的喬治亞州獲得伸張」。

儘管已有數名共同被告遭到定罪，川普形容此案是「非法、違憲且不符美國精神的騙局」，並在一份冗長聲明中重申其對大選舞弊的不實指控，表示這起案件「根本不該提起」。

這位共和黨總統在首個任期結束後曾面臨多項聯邦指控，包括涉嫌密謀推翻2020年大選結果，以及囤積官方認定不得自白宮攜出的機密文件。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）已於川普當選後撤銷這兩起案件，理由是美國司法部政策規定不得對現任總統提出起訴或進行刑事訴訟。 斯坎達拉基斯在提交給法院的文件中寫道：「事實上，如果特別檢察官史密斯掌握聯邦政府資源，仍認為提起訴訟毫無成效，那麼我也認為，儘管現有證據充分，根據基本上屬於聯邦層級的理由，繼續就『喬治亞州訴川普等人』一案追訴所有涉案人員，同樣不會有成效。」

他也指出，在喬治亞州起訴現任總統幾乎不可能，如果沒有川普，對其餘14名被告的審判也將難以進行。 邁克菲法官隨即批准駁回此案的動議。

川普及其餘18名共同被告於2023年在喬治亞州被控犯下敲詐勒索等罪名，原因是他們涉嫌密謀推翻喬治亞州2020年總統選舉的結果。

起訴書指控他們試圖說服州官員「找到」選票，以推翻川普以些微差距敗給拜登的結果，並涉嫌施壓選務人員以及安排虛假的川普選舉人團。

其中4名被告後來承認較輕罪名。 川普已赦免數名被指控試圖推翻2020年選舉結果的盟友，但這些赦免僅適用於聯邦罪行，不包含如喬治亞州這樣的州級指控。

獲得赦免者包括前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）和川普前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows），他們均在喬治亞州面臨罪名指控。

斯坎達拉基斯表示，繼續審理喬治亞州案件「直至全面落幕還得耗時5至10年」，這不符州內選民利益。他認為，所需時間與聯邦、州司法管轄權及總統豁免權等未決爭議，使案件事實上已「名存實亡」。

他說：「身為曾以民主黨及共和黨身分參與選舉的前民選官員……這項決定並非出於推動任何特定議程，而是基於我的信念以及對法律的理解。」