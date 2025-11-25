美法官駁回柯米和詹樂霞刑事訴訟 白宮：別高興太早

（法新社華盛頓24日電） 美國聯邦法官柯里駁回對前FBI局長柯米及紐約州檢察長詹樂霞的刑事訴訟，使總統川普試圖起訴政敵行動遭遇挫敗。白宮對此表示，司法部將提起上訴，要柯米「別高興得太早」。

柯里（Cameron Currie）今天駁回這兩起案件，理由是提出這些指控的臨時檢察官哈利根（Lindsey Halligan）由川普親自挑選，其任命程序違法，因此她所簽署與提出的起訴文件均屬無效。

64歲的前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今年9月被控向國會做出虛假陳述及妨礙國會程序，而曾經成功起訴川普詐欺的67歲民主黨人詹樂霞（Letitia James）則在10月被控銀行詐欺與向金融機構做出虛假陳述，外界普遍認為這是共和黨籍的川普對政治對手的報復。

柯里在裁定中說，哈利根是「缺乏檢控經驗的前白宮助理」。

柯里還說，由於哈利根的前任也是代理職，依據美國法律不得連續指派兩位臨時檢察官，因此她並無合法權力提出起訴。

柯里表示，「所有源自哈利根女士任命瑕疵而展開的行動」，包括對柯米與詹樂霞的起訴，「都屬非法行使行政權力，因此予以撤銷」。

原任維吉尼亞州東區聯邦檢察官的希伯特（Erik Siebert）因「證據不足」拒絕起訴川普政敵而辭職後，司法部長邦迪（Pam Bondi）任命哈利根接替他的職位。

柯里在今天的命令中寫道：「司法部長試圖任命哈利根女士擔任維吉尼亞州東區代理聯邦檢察官的行為無效。」

起訴遭駁回並不影響司法部未來再次提告的可能性，不過柯米案的追訴期可能已經屆滿。

柯米與詹樂霞皆主張，這些起訴是出於報復性政治迫害。

柯米在社群媒體Instagram（IG）表示對案件被撤感到欣慰，並痛批這是一場「基於惡意與無能」的訴訟。

他說：「這起案件對我個人而言固然意義重大，但更重要的是，這傳遞了一個訊息，即美國總統不能利用司法部來打擊政敵。」

柯米呼籲美國人「挺身而出，告訴那些想要恐嚇我們、分裂我們的愚人，我們會更堅強，我們相信法治」。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則說，司法部將對裁決提起上訴，要柯米「別高興得太早」。

詹樂霞也樂見刑事訴訟遭撤銷，並表示會繼續無畏地面對這些毫無根據的指控。（編譯：劉文瑜）