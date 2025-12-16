美洲國家組織：沒理由懷疑宏都拉斯大選存在舞弊

（法新社德古西加巴15日電） 美洲國家組織（OAS）今天表示，沒有理由懷疑宏都拉斯大選存在舞弊，同時批評宏國在公布選舉結果方面一再出現延宕。

率領OAS觀察團的巴拉圭外交官羅依沙卡（Eladio Loizaga）表示，宏都拉斯在選舉的執行與處理過程中，確實存在專業能力不足的問題，但未發現「任何足以對選舉結果產生懷疑的證據」。

目前已有超過99%選票完成計票，但宏都拉斯選委會指出，仍有近2800張選票需要透過特別重新計票程序進行重新審查。

廣告 廣告

羅依沙卡說，OAS觀察團「緊急呼籲選舉當局立即啟動特別重新計票，並尋求所有可能方式，儘快取得官方結果」。

他說，觀察團注意到行政與作業效率不彰的問題，但未發現存在舞弊或系統性操控的證據。

針對此次宏國大選，OAS共派出來自19個國家的101名觀察員。

特別計票審查完成之前，將維持初步計票結果。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）必須在12月30日前宣布勝選者。總統當選人預計明年1月就職，任期為2026年至2030年。（編譯：劉文瑜）