美派福特號航艦打擊群赴拉美 打擊販毒引南美不安
（法新社華盛頓24日電） 美國國防部今天指出，華府正向拉丁美洲部署一支航艦打擊群對抗販毒組織，這將大幅升高美國在這個地區的軍事火力。
美國今年9月初展開軍事行動，目標鎖定據稱用以走私毒品的船隻，至今多次打擊已摧毀至少10艘船。
美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）聲明表示，派遣「福特號」（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群，是「為支持總統關於瓦解跨國犯罪組織及反制毒品恐怖活動的指令，以保衛國土」。
這項聲明發布前，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，美軍前一晚對一艘被指由委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）操控的船隻發動攻擊，在加勒比海擊殺6人。
根據美方數據，美軍最新行動使死者人數至少達43人，但美國迄今尚未公布證據，證明這些目標確實涉及毒品走私。
隨著美軍增強兵力部署，包含匿蹤戰機及海軍艦艇，已引發委內瑞拉擔憂，認為美國最終目的是要推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權，而這次派遣航艦打擊群勢必加劇此類疑慮。
在美國與委內瑞拉軍事對峙升溫之際，巴西外交顧問表示，巴西擔心美國若干預委內瑞拉，將激怒整個南美洲民眾，引發動盪。
前巴西外長、現任總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的顧問阿摩林（Celso Amorim）對這些攻擊表達關切。他表示，這些行動在沒有確切毒品走私證據下進行，等同於「外部干涉的威脅」。
他說，這些攻擊可能會在吉隆坡舉行的東南亞國協（ASEAN）峰會期間提出來討論。（編譯：徐睿承）
