美消費兩極化和就業轉弱 聯準會12月或再降息

（法新社華盛頓26日電） 美國央行聯邦準備理事會（Fed）今天指出，消費行為正出現愈來愈明顯的分化，即高端消費保持穩健，但這個全球最大經濟體的主要動能－整體支出卻正在減弱。

聯準會在其經濟調查報告「褐皮書」（Beige Book）表示，近幾週就業情形轉弱，物價則持續溫和上升；總統川普推行的關稅措施正壓縮企業利潤。

這份報告凸顯聯準會決策官員正面臨的多重壓力，他們將在12月舉行的會議上決定是否連續第3次降息。

廣告 廣告

讓情勢更加複雜的是，美國政府自10月起關門直到11月中旬才結束，導致官員一向倚賴的經濟數據發布延後。

今年稍早，由於就業市場降溫，聯準會已兩度調降基準利率，但由於通膨依然明顯高於2%目標，決策官員內部分歧也不斷擴大。

聯準會今天指出，「整體消費支出進一步下降，但高端零售支出仍具韌性。」

報告還指出，一些零售商感受到歷來最久政府停擺所帶來的負面衝擊，部分受訪者表示，消費者在非必需品的支出上更加謹慎。

報告指出，「就業略有下降」，若干地區的勞動力需求減弱。

裁員情形也略微增加，然而更多地區回報企業選擇以凍結招聘或遇缺不補等方式來限制人力，而非進行裁員。

聯準會表示，物價小幅上漲，「製造業與零售業的成本壓力普遍存在，主要是關稅引發的成本增加」。

聯準會最近一次降息將利率降至3.75%至4.0%區間。

芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，市場預估12月再降息25個基點（0.25個百分點，1碼）機率為85.1%。（編譯：徐睿承）