小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
美消費兩極化和就業轉弱 聯準會12月或再降息
（法新社華盛頓26日電） 美國央行聯邦準備理事會（Fed）今天指出，消費行為正出現愈來愈明顯的分化，即高端消費保持穩健，但這個全球最大經濟體的主要動能－整體支出卻正在減弱。
聯準會在其經濟調查報告「褐皮書」（Beige Book）表示，近幾週就業情形轉弱，物價則持續溫和上升；總統川普推行的關稅措施正壓縮企業利潤。
這份報告凸顯聯準會決策官員正面臨的多重壓力，他們將在12月舉行的會議上決定是否連續第3次降息。
讓情勢更加複雜的是，美國政府自10月起關門直到11月中旬才結束，導致官員一向倚賴的經濟數據發布延後。
今年稍早，由於就業市場降溫，聯準會已兩度調降基準利率，但由於通膨依然明顯高於2%目標，決策官員內部分歧也不斷擴大。
聯準會今天指出，「整體消費支出進一步下降，但高端零售支出仍具韌性。」
報告還指出，一些零售商感受到歷來最久政府停擺所帶來的負面衝擊，部分受訪者表示，消費者在非必需品的支出上更加謹慎。
報告指出，「就業略有下降」，若干地區的勞動力需求減弱。
裁員情形也略微增加，然而更多地區回報企業選擇以凍結招聘或遇缺不補等方式來限制人力，而非進行裁員。
聯準會表示，物價小幅上漲，「製造業與零售業的成本壓力普遍存在，主要是關稅引發的成本增加」。
聯準會最近一次降息將利率降至3.75%至4.0%區間。
芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，市場預估12月再降息25個基點（0.25個百分點，1碼）機率為85.1%。（編譯：徐睿承）
其他人也在看
大埔宏福苑五級火｜棚架專家批防火欠監管 倡法團剪尼龍網樣本測阻燃力 盡快更換違規物料︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑發生五級火，造成至少 36 人死亡、逾 270 人失聯，是兩個月內第二宗棚架引起的嚴重火災。有棚架專家指，短期內兩宗棚架嚴重起火十分罕見，「開埠以來都未試過」，但強調不少承建商為求降低成本，會鋌而走險選用非阻燃棚網，維修工程更是重災區，一旦起火便一發不可收拾，「救都救唔切」，但勞工處和屋宇署監管寬鬆，成為棚架安全漏洞。被問到現時不少舊區屋苑正進行大維修，人人自危，專家建議法團可以取下樣本點燃測試，若果容易着火則為非阻燃物料，建議盡快全部更換。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
兩賽事皆列榜首 阿迪達：漫漫長路
【Now Sports】既在英超排榜首，又是歐聯目前唯一全勝之師，阿仙奴領隊阿迪達表示只享受今場勝利，未來的事太長遠。阿仙奴周三在歐聯主場以3:1力克賽前同屬全勝的勁旅拜仁慕尼黑，領隊阿迪達賽前說：「這勝利會帶來更大信心，對球員的信任。我們作出改變，球員表現出類拔萃，我太高興。」贏波可喜，同樣值得高興是之前傷兵馬度亞基、馬天尼利及奧迪哥特都已復出：「球員所展示的影響力是無與倫比。」阿仙奴如今在兩個賽事都穩列榜首，被問到今屆歐聯的爭標機會時，阿迪達說：「我不知道，我們會享受這個晚上，然後準備周末（作客車路士）的比賽，面前是漫漫長路。」now.com 體育 ・ 1 小時前
Tesla決定剔除中國供應鏈？公司回應
針對近日「特斯拉已決定剔除中國供應鏈」的報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）副總裁陶琳以及相關負責人作出回應。鉅亨網 ・ 3 小時前
曾淵滄專欄│港鐵追落後最佳之選（曾淵滄）
港鐵（066）是另一隻在近日的調整期內表現良好的股，基本上，今天的港鐵已經被投資者當成地產股，因此，過去幾年股價跟隨其他地產股下跌而下跌，跌幅不輕，近期也因為其他地產股股價回升而回升。Yahoo財經專欄 ・ 57 分鐘前
Cafe Deco Group或上市籌資擴張 看好餐飲市道 冀明年同店銷售增5%
本港餐飲市場逐步復甦，餐飲商加快擴充，在港共有42間餐廳、餐飲集團Cafe Deco Group董事周維正表示，隨着整體經濟氣氛好，股市向好及樓市復甦，加上美國減息，在財富效應下，市民消費意欲提升，而且旅客數目增加，有助推動餐飲行業。他對明年本港餐飲市場持正面看法，集團會繼續開店，並訂下明年同店銷售增長5%的目標，同時在擴展本地、海外業務及併購過程中，若有資金需要，不排除會上市集資。信報財經新聞 ・ 5 小時前
「美國製造」變中國代工？特朗普T1手機拖3個月未出貨 設計更疑抄三星
特朗普T1手機宣布三個月仍未推出，被質疑「美國製造」改口成中國代工，更疑抄襲三星設計，引發信任危機。Yahoo財經 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火︱警方拘工程公司三人涉誤殺 電梯大堂每層均有發泡膠 不排除導致火勢迅速蔓延︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26 日）發生五級大火，據了解，警方就大埔宏福苑五級火警拘捕三名男子，涉嫌誤殺。警方凌晨 4 時半將交代案情。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
立法會選舉｜周大福集團推近500萬元優惠 憑投票心意卡可換現金券、餐飲折扣等｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於 12 月 7 日舉行，不少企業、食肆等近日相繼推出折扣優惠，呼籲市民投票。周大福集團今（26 日）宣布，響應政府呼籲，秉持「企業與城市同行」理念，鼓勵市民積極投票，憑投票後派發的「心意謝卡」，市民可於旗下多個業務享用特別優惠。總值約 487.7 萬元。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
招銀國際降阿里巴巴美股目標價1.4% 料客戶的旺盛需求支撐雲業務增長
招銀國際發研報指，基於SOTP估值微降阿里巴巴－Ｗ(09988.HK) (BABA.US)美股目標價1.4%，由209.4美元降至206.4美元，並表示仍看好集團作為人工智能賽道的核心受益企業之一，故維持「買入」評級。報告表示，阿里巴巴第二財季雲業務收入增長34%，優於該行及市場預期。管理層亦强調當前客戶需求旺盛，該行認為，這一趨勢有望支撐雲業務於未來多個季度的高速收入增長。展望第三財季，受高基數影響，管理層預計集團客戶管理收入(CMR)將在2026財年第三季出現一定波動。該行認為，集團提出於第三財季大幅縮減即時零售業務虧損的計劃符合該行及市場預期，但市場或仍關注該業務產生的協同效應的進展。(CW)infocast ・ 21 小時前
聯儲局褐皮書：美國整體消費再降 經濟活動變化不大
聯儲局周三公布褐皮書，顯示最近數周美國經濟活動變化不大，整體消費開支進一步下滑，但對高收入消費者的支出影響不大，但中低收入的客戶正緊縮開支。 報告指出，就業略微下滑，物價則錄得溫和升幅。部分聯絡人指出未來數月經濟活動放緩風險上升，另有部分製造商對前景表示樂觀。 雖然早前有數據稱美國裁員增加，但更多地區指出企業選擇以凍結招聘及自然流失等方式節省人手，而非直接裁員。 在物價方面，關稅仍為企業憂慮，尤其是製造業及零售業，廣泛報告投入成本有壓力。多間企業指關稅導致利潤受壓或財務緊張，但亦有企業表示，由於需求減少或關稅延遲或調低，價格有所回落。商家普遍預期成本壓力將持續，但短期內加價計劃不一。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 5 小時前
3C 標誌又要退場！中國充電寶極嚴新規範：有使用期限、提高安全要求，內行人爆料現有 7 成產能被淘汰
充電寶爆炸或自燃事故在 2025 年多次發生，造成不少嚴重後果，起因更與國內電池品質監控有直接關係，因此相關的潛在安全風險變成中國監管部門的首要修正事項，也是今天消費者最關注的焦點。為了從根本上解決這個問題，中國工業和信息化部近日主導制定了被譽為「史上最嚴格」的《移動電源安全技術規範》。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
頂好大光麵停產！金源食品宣布12月結業 告別57年茶餐廳經典大光麵 香港製造終不敵低價競爭？
頂好大光麵即將停產！金源食品有限公司日前發出《告別公告》，宣布公司將於今年12月正式結束營運，為走過57年的香港本地食品品牌畫上句號。公告中寫道：「味道會完結，但回憶會一直留著。」字句間滿載感謝之意，向多年的顧客、合作夥伴和消費者致謝，並祝願大家未來健康快樂。Yahoo Food ・ 21 小時前
日本旅遊警示｜港人日本旅遊緊急求助全攻略！24小時中文熱線、WhatsApp即時支援完整清單
日圓匯率持續下跌，相信港人都會趁機「返鄉下」。不過中日關係近期緊張，香港特區政府還暫停與日本駐香港總領事館之間的官方交流，原定的企業交流活動及高層官員會面都被取消或延期。港府雖然呼籲市民避免前往日本旅遊，但已計劃的旅程始於難以取消。如果萬一在日本遇上意外，需要求助的話，可以參考以下緊急聯絡方法，有24小時中文熱線、WhatsApp即時支援，幫大家安心遊日。Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
Harrods香檳禮盒疑標錯價？6支只售HK$5！結帳連運費僅HK$245 聖誕派對要入貨
英國名牌百貨 Harrods 推出疑似標錯價優惠，其一款香檳禮盒在售價僅標示 HK$5／6支，Yahoo Food小編親身嘗試下單，以HK$5加HK$240運費，即HK$245入手半打香檳，震驚一眾同事之餘，更有人直呼「買唔買得過已經唔重要，咁平見都未見過」。Yahoo Food ・ 1 小時前
立法會選舉2025｜政府投票日免費開放康文署游泳池及科學館等 持「投票心意卡」將獲商戶優惠｜Yahoo
立法會選舉還有不足兩星期就舉行，政府繼續構思不同招數鼓勵市民投票。政務司司長陳國基和政制及內地事務局局長曾國衞上午 11 時半見記者，陳國基宣布在 12 月 6 日和 7 日，香港濕地公園，康文署轄下各游泳池、太空館、科學館和藝術館都會免費開放。陳國基以及今早在電台節目發言的行會成員湯家驊都表示，如果措施是為了鼓勵市民投票，非指明個別候選人，做法上並無問題。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
宏福苑五級火｜運頭街擠滿逾百街坊 為災民送物資 小店：大埔人梗係關心大埔事︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「車手，有無車手？要四轆嘅！」、「呢批送去馮梁結（中學）」，在大埔運頭街小店「彩虹串燒」門外，擠滿逾百人為災民運送物資，無論是街坊、的士司機、速遞員均一呼百應。店主四哥指，是次火災非常嚴重，於是在網上呼籲街坊籌集物資救災，「大埔人梗係要關心大埔事，覺得好心罨」，目前已籌集到過萬物資，「今次都有少少意外，對於咁多人加入成為一份子，但大埔就係大埔囉」。Yahoo新聞 ・ 8 小時前