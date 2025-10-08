美準印太助理防長倡台再增防衞開支 佔GDP10%

【on.cc東網專訊】美國國防部印太安全事務助理部長被提名人約翰·盧（John Noh）周二（7日）在參議院聽證會上表示，台灣目前增加防衞開支的舉措均充滿希望，但強調當地面臨來自解放軍的生存威脅，強烈支持美國總統特朗普關於台灣防衞開支應提高至佔GDP10%的主張。

被問及改善與台安全合作時，約翰·盧指台灣需在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員、軍民整合、強化基礎設施防護及資安作業。除了武器層面，台灣還有許多事情必須立即做，以應對可能的入侵情景。部分議員擔心國防部可能對台採用「烏克蘭模式」，導致台灣必須為已批准為「總統撥款權」採購的物資再付費，約翰·盧僅稱將就現有各種工具提供最佳建議，以盡可能加快對台軍售。

台灣政府資深官員同日指出，美方原本不同意再售台大型儎台的軍售案，以及台軍爭取多年的E2D先進預警機、MH60R反潛直升機等，但美方態度有變，對MH60R反潛直升機案「已經不擋了」，雙方可望在近期重新討論，或採購多達13架以強化台灣反潛戰力。美國參議院軍事委員會主席威克與參議員費雪周一（6日）另在美媒撰文指，台灣、菲律賓、帛琉等夥伴決心對抗大陸威脅，美國必須給予支援，加強軍事存在與後勤投資。

