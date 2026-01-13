美漫畫呆伯特作者亞當斯辭世 川普發文讚譽其影響力

（法新社紐約13日電） 因種族爭議讓事業蒙上陰影的美國著名漫畫「呆伯特」（Dilbert）創作者亞當斯（Scott Adams）的前妻今天證實，亞當斯已辭世，享壽68歲。美國總統川普發文悼念，讚譽他是「極具影響力的人物」。

亞當斯在1990年代以諷刺辦公室白領生活的幽默風格成名，罹患攝護腺癌後，一直在加州北部家中接受安寧照護。

其前妻邁爾斯（Shelly Miles）透過亞當斯的YouTube頻道Real Coffee with Scott Adams發表了一則情感真摯的直播訊息，對外宣布亞當斯辭世。

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「他是很棒的人，在大眾尚未接受我的時候，他就已經欣賞並尊重我。」亞當斯於2016年川普當選總統前，曾公開支持川普。

「呆伯特」1989年首度發表，內容描繪同名主角在過度微觀管理的辦公室裡擔任工程師的故事。漫畫鼎盛時期曾被授權至全球約2000家報紙連載。

不過，2023年亞當斯在影片中稱非裔美國人為「仇恨團體」，包括華盛頓郵報在內的多家媒體隨後停止刊載該漫畫。

引發亞當斯此番言論的是保守派民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）的一項民調，他表示，該民調顯示僅有微弱多數非裔受訪者同意「當白人沒關係」（It's okay to be White）這句話。

「當白人沒關係」是美國另類右派團體2017年提出的口號。

亞當斯在影片中表示：「如果近半黑人對白人不滿...那就是個仇恨團體」「我不想跟他們有任何關連。我會說，根據目前的情況，我給白人的最好建議就是遠離黑人...因為沒辦法解決這個問題。」

亞當斯隨後為他的言論辯護，稱自己是在使用誇張法。

這一事件也獲得右翼億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的聲援，他批評美國媒體因停止刊載該漫畫「具有種族歧視色彩」。（譯者：陳政一）