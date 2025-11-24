美烏發表聯合聲明 新和平架構強調維護烏克蘭主權

（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在瑞士舉行的俄烏終戰提案會談標誌著「重大進展」，並重申任何最終協議都將「充分維護」飽受戰火摧殘的烏克蘭主權。

稍後由華府發布的美烏聯合聲明指出：「經過討論，雙方起草了一份更新與改進的和平架構。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）率領美方代表團今天在日內瓦與烏克蘭及歐洲官員會面，試著徹底討論找出解決方案，終結自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來的衝突。

美國總統川普（Donald Trump）日前曾要求烏克蘭在11月27日前批准他提出的28點和平計畫，以終結俄烏近4年的戰事。

然而，基輔方面尋求對該草案進行修改。原草案接受了俄方多項強硬要求，內容包括烏克蘭須割讓領土、縮減軍隊規模，並承諾永不加入北大西洋公約組織（NATO）。

而美烏聲明宣布有新草案，似是暗示內容上確實有所更動。

聯合聲明表示：「這次會談具有建設性、有方向性且互重，凸顯各方對實現公正且持久和平的共同承諾。」

聲明說：「討論工作在協調立場、界定明確後續步驟方面取得了實質進展，並重申今後任何協議都必須充分維護烏克蘭主權，帶來可持續且公正的和平。」

雙方承諾「在接下來幾天」繼續就共同提案進行磋商。