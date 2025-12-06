宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
美烏磋商邁入第3天 稱真正進展取決俄國
（法新社邁阿密5日電） 烏克蘭與美國官員明天將在邁阿密連續第3天召開會議，華府方面指出，雙方一致認為達成「真正進展」將取決於俄羅斯結束戰爭的意願。
美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）本週持續會晤烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）和烏國武裝部隊總司令赫納托夫（Andriy Hnatov）。
魏科夫跟庫許納本月2日在克里姆林宮（Kremlin）會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），以討論美國為結束俄烏戰爭所擬定的計畫，但俄方拒絕提議部分內容。
魏科夫今天在社群媒體X平台發文寫道：「（美烏）雙方一致認為，任何協議要取得真正進展，取決於俄羅斯是否願意展現對長久和平許下認真承諾，包括採取降低緊張（de-escalation）和停止殺戮的具體行動。」）和停止殺戮的具體行動。」
