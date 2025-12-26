美烏草擬20點和平計畫 澤倫斯基稱近期將會川普

（法新社基輔26日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，為推動俄羅斯全面入侵烏國的戰事休止，他很快就會和美國總統川普會面，且許多事情有望於新年前拍板定案。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文寫道：「我們已同意近期與川普（Donald Trump）總統召開最高層級會議，許多事務有可能於新年前做出決定。」

美國與烏克蘭團隊在最近一輪談判中制定了終結俄烏戰爭的20點和平計畫，該方案已送至俄羅斯徵詢意見。

澤倫斯基本月24日指出，最新計畫將凍結前線，並刪除了原本要求烏克蘭正式放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的內容。

俄羅斯迄今幾乎未展現願意捨棄其強硬領土要求的傾向，也就是要求烏克蘭撤離東部頓巴斯（Donbas）地區，以及放棄加入北約。

俄方表示，莫斯科正在「確立自身立場」，並婉拒針對最新計畫的細節發表評論。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨天談到，邁向戰爭結束的進展「緩慢但穩定」推進。