美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束俄烏戰爭意願

美國白宮指，總統特朗普當地周一下午與國安團隊開會，討論委內瑞拉等廣泛議題，不排除包括軍事部署在內的可能選項，強調特朗普掌握多種選項，最終由他作出決定。另外，委內瑞拉總統馬杜羅當地周一出席集會時指，委內瑞拉要和平，但要的是有主權、平等和自由的和平，拒絕「奴隸式和平」。特朗普早前證實曾與馬杜羅通話，但拒絕披露詳情。《路透》引述消息指，兩人是在11月21日通話不足15分鐘，特朗普限令馬杜羅帶同家人在上周五前離國，前往其他國家，而馬杜羅開出條件，包括他及家人獲得全面特赦，華府解除對他們實施的所有制裁，以及要求在委內瑞拉舉行大選前，由副總統羅德里格斯領導過渡政府，但特朗普拒絕當中大部分要求，並在上周六下令關閉委內瑞拉領空。

infocast ・ 1 天前