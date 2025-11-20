中國政府通報暫停進口日本水產品
美獅鋒味搖滾美食節｜謝霆鋒聯同軒公、衛蘭、李克勤澳門開騷 名廚美食盛宴、巨型搖滾版Chef Leo打卡位、限量周邊商品｜附澳門交通方法
澳門一年一度的大型戶外音樂美食盛會「美獅鋒味搖滾美食節2025」將於11月29日起一連兩日在美高梅舉行，演出陣容包括謝霆鋒、李克勤、張敬軒、衛蘭、Kiri T、Dear Jane、Supper Moment等歌手。除了音樂舞台，今年更請來10位名廚座鎮炮製星級美味，還設打卡位、發售限量精美周邊及「鋒味」主題商品，將完美結合音樂、美食及打卡元素，立即往下睇睇詳情及澳門交通方法！
十組歌星輪流登場
美高梅與「鋒味」將第四度合作於11月29日及30日舉辦「美獅鋒味搖滾美食節2025」，2日共十組歌星包括謝霆鋒、李克勤、張敬軒、衛蘭、Kiri T、Dear Jane、Supper Moment、華語「率性女聲」閻奕格、治癒系代表唱作組合房東的貓，以及搖滾樂隊Daze In White將輪流登場，送上馬拉松式搖滾舞台，陣容不容小覷。
謝霆鋒率領名廚打造美食盛宴
謝霆鋒將率領10位知名廚師與美高梅主廚打造美食盛宴，今年邀請到多位女廚師坐鎮，包括內地人氣廚藝競技節目《一飯封神》總冠軍屈雨瑜、香港「化學系靚廚」鄭紫欣、《鋒味》廚藝大賽冠軍鋒廚高丹藝、明星甜品師Amanda S.等；美高梅主廚陣容則有一星米芝蓮川菜餐廳「蜀道」的楊登全、黑珍珠一鑽粵菜餐廳「金殿堂」的徐偉豪、一星米芝蓮創意料理餐廳「雅吉」的潘思薈等，從經典到創新，從甜點到分子料理，讓大家一邊品嚐星級美味、一邊沉浸於炙熱搖滾現場。
門票澳門幣788元起
同場更有巨型搖滾版「Chef Leo」與「鋒味同萌」打卡裝置隆重登場，大會更特意打造多款主題特飲及「鋒味」特色小食如「鋒味咖啡特飲」、「鋒味一擊即中雞翼」等！現場亦設限定紀念品展位，限量發售多款精美周邊及「鋒味」主題商品，款款紀念品的設計皆誠意十足，值得收藏。門票分成3大種類，包括每位澳門幣2,688元的VVIP區、澳門幣1,888元的VIP搖滾區，以及澳門幣788元的搖滾區，所有門票已包含場內星級美食及暢飲（指定飲品除外）！
澳門交通優惠推介
現時「過大海」有多個交通選擇，除了在上環碼頭出發外，港珠澳大橋也是個方便之選，其24小時服務關口特別適合夜歸的朋友。現時在旅遊產品平台都有船飛、車飛產品，不但比現場購買價錢更加優惠，還可以省卻提前到碼頭、車站等時間，出發、回程自由度更高！
———金光飛航船票優惠———
【二人同行·單程船票】香港上環碼頭 往返 澳門氹仔碼頭 ｜特別連 2 人一盒杏仁餅/2 人一張 五洋酒店餐券｜獨家送 AIRSIM 無國界上網卡
優惠價：
標準艙｜$280起/2位，
（原價$440起），平均每人單程$140起
頭等艙｜$496起/2位，
（原價$720起），平均每人單程$248起
香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【2位成人8折優惠】標準艙
價錢：單程$280/2人，人均每程$140；來回船票$560/2套，人均每程$140
【夜航/假期免收附加費｜頭等艙單程船票】香港上環碼頭往返澳門氹仔碼頭｜獨家連五洋酒 店餐券（2 人一張）＋AIRSIM 無國界上網卡
價錢：$250
（原價$360起）
頭等艙單程 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【任何時段HKD 250 - 成人】
價錢：$250
———香港市區⇄澳門酒店直通巴士———
香港到澳門跨境直通巴士|途經港珠澳大橋&香港太子街出發
價錢：$160
按此經Trip.com購買澳門直通巴士車票 按此經KKday購買澳門直通巴士車票 按此經Klook購買澳門直通巴士車票
美獅鋒味搖滾美食節2025
日期︰2025年11月29日-30日
地點︰美獅美高梅一樓平台（地圖按此）
票價：搖滾區澳門幣788元起、VIP搖滾區澳門幣1,888元起 、VVIP搖滾區澳門幣2,688元（包含場內星級美食及暢飲）
網址：按這裡
更多相關文章：
澳門美食節2025｜免費入場狂掃逾140個美食攤檔！吃盡人氣美食：水佬榮水蟹粥/沙度娜木糠布甸/莫義記榴槤雪糕 即睇穿梭巴士路線
Black Friday優惠2025｜澳門船票激抵優惠！金光飛航單程低至$18 另有2人同行優惠＋送酒店餐券、上網卡
澳門酒店2025｜15大澳門新酒店推薦！人均低至$213 必試親民價2大精品酒店/全澳首創露天風呂房
澳門好去處｜國際威士忌盛會空降澳門上葡京！暢飲全球逾80個品牌、約500款威士忌 設亞洲酒吧秀/音樂演出/專題大師班
雷霆猛男秀《Thunder From Down Under》12月回歸！號稱「女性一生必朝聖一次」 每位$480起任睇肌肉+與猛男互動│澳門好去處
澳門好去處｜新濠天地《水舞間》8折優惠！另送20吋行李箱/船票/車票/優惠價人均$101加購酒店
澳門旅遊｜最多港人預訂澳門酒店Top10！人均$203起 鄰近外港客運碼頭/逾兩萬呎兒童王國/天浪淘園
澳門酒店｜最多港人預訂澳門酒店竟然係呢3間？人均低至$450起
澳門倫敦人酒店平替推介！人均$510起感受英倫貴族風、提供Byredo用品｜澳門新酒店
澳門空中餐廳預約攻略！最平$955於14-17層樓高空嘆美食、睇日落
澳門特色Cafe 9大推介！首間黑膠唱片咖啡店/老房子改建夜啡/必食創意口味日式刨冰｜附前往方法
澳門入境｜澳門交通全攻略懶人包！香港往返澳門交通方式一覽 外港、氹仔碼頭船票每程最平$125起
澳門好去處｜Naked Ocean海洋主題沉浸式光影展！過萬呎奇妙世界：冰雪海洋鏡房、沙甸魚光影、七彩水母 即睇早鳥優惠
