美獅鋒味搖滾美食節｜謝霆鋒聯同軒公、衛蘭、李克勤澳門開騷 名廚美食盛宴、巨型搖滾版Chef Leo打卡位、限量周邊商品｜附澳門交通方法

澳門一年一度的大型戶外音樂美食盛會「美獅鋒味搖滾美食節2025」將於11月29日起一連兩日在美高梅舉行，演出陣容包括謝霆鋒、李克勤、張敬軒、衛蘭、Kiri T、Dear Jane、Supper Moment等歌手。除了音樂舞台，今年更請來10位名廚座鎮炮製星級美味，還設打卡位、發售限量精美周邊及「鋒味」主題商品，將完美結合音樂、美食及打卡元素，立即往下睇睇詳情及澳門交通方法！

澳門一年一度的大型戶外音樂美食盛會「美獅鋒味搖滾美食節2025」將於11月29日起一連兩日在美高梅舉行。（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

十組歌星輪流登場

美高梅與「鋒味」將第四度合作於11月29日及30日舉辦「美獅鋒味搖滾美食節2025」，2日共十組歌星包括謝霆鋒、李克勤、張敬軒、衛蘭、Kiri T、Dear Jane、Supper Moment、華語「率性女聲」閻奕格、治癒系代表唱作組合房東的貓，以及搖滾樂隊Daze In White將輪流登場，送上馬拉松式搖滾舞台，陣容不容小覷。

兩日共十位歌星將輪流登場，送上馬拉松式搖滾舞台，陣容不容小覷。（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

謝霆鋒將一連兩日演出。（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

謝霆鋒率領名廚打造美食盛宴

謝霆鋒將率領10位知名廚師與美高梅主廚打造美食盛宴，今年邀請到多位女廚師坐鎮，包括內地人氣廚藝競技節目《一飯封神》總冠軍屈雨瑜、香港「化學系靚廚」鄭紫欣、《鋒味》廚藝大賽冠軍鋒廚高丹藝、明星甜品師Amanda S.等；美高梅主廚陣容則有一星米芝蓮川菜餐廳「蜀道」的楊登全、黑珍珠一鑽粵菜餐廳「金殿堂」的徐偉豪、一星米芝蓮創意料理餐廳「雅吉」的潘思薈等，從經典到創新，從甜點到分子料理，讓大家一邊品嚐星級美味、一邊沉浸於炙熱搖滾現場。

一星米芝蓮餐廳「蜀道」楊登全帶來經典名菜「蓉派麻婆豆腐」，麻辣鮮香，一口入魂，瞬間點燃搖滾熱潮！（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

法式甜品大師Bruno Le Francois創意打造「柑橘協奏」甜點，以伊比利火腿布蕾搭辣味柑橘醬及焦糖爆谷，締造鹹甜交織的驚喜。（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

黑珍珠一鑽餐廳「金殿堂」行政總廚 (中餐)徐偉豪帶來「鮮茄清湯象拔蚌伴蕎麥麵」，以三色蕃茄冷湯搭配鮮嫩象拔蚌與爽滑蕎麥麵，清爽鮮甜，酸香解膩。（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

門票澳門幣788元起

同場更有巨型搖滾版「Chef Leo」與「鋒味同萌」打卡裝置隆重登場，大會更特意打造多款主題特飲及「鋒味」特色小食如「鋒味咖啡特飲」、「鋒味一擊即中雞翼」等！現場亦設限定紀念品展位，限量發售多款精美周邊及「鋒味」主題商品，款款紀念品的設計皆誠意十足，值得收藏。門票分成3大種類，包括每位澳門幣2,688元的VVIP區、澳門幣1,888元的VIP搖滾區，以及澳門幣788元的搖滾區，所有門票已包含場內星級美食及暢飲（指定飲品除外）！

鋒味糖葫蘆（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

鋒味一擊即中雞翼（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

鋒味咖啡特飲（相片來源：MGM 美高梅@facebook）

澳門交通優惠推介

現時「過大海」有多個交通選擇，除了在上環碼頭出發外，港珠澳大橋也是個方便之選，其24小時服務關口特別適合夜歸的朋友。現時在旅遊產品平台都有船飛、車飛產品，不但比現場購買價錢更加優惠，還可以省卻提前到碼頭、車站等時間，出發、回程自由度更高！

———金光飛航船票優惠———

【二人同行·單程船票】香港上環碼頭 往返 澳門氹仔碼頭 ｜特別連 2 人一盒杏仁餅/2 人一張 五洋酒店餐券｜獨家送 AIRSIM 無國界上網卡

優惠價：

標準艙｜$280起/2位， （原價$440起） ，平均每人單程$140起

頭等艙｜$496起/2位， （原價$720起） ，平均每人單程$248起

按此經KKday購買金光飛航船票

香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【2位成人8折優惠】標準艙

價錢：單程$280/2人，人均每程$140；來回船票$560/2套，人均每程$140

按此經Klook購買金光飛航船票

【夜航/假期免收附加費｜頭等艙單程船票】香港上環碼頭往返澳門氹仔碼頭｜獨家連五洋酒 店餐券（2 人一張）＋AIRSIM 無國界上網卡

價錢：$250 （原價$360起）

按此經KKday購買金光飛航船票

頭等艙單程 · 香港（上環港澳碼頭） · 澳門（氹仔客運碼頭） · 【任何時段HKD 250 - 成人】

價錢：$250

按此經Klook購買金光飛航船票

———香港市區⇄澳門酒店直通巴士———

香港到澳門跨境直通巴士|途經港珠澳大橋&香港太子街出發

價錢：$160

按此經Trip.com購買澳門直通巴士車票 按此經KKday購買澳門直通巴士車票 按此經Klook購買澳門直通巴士車票

美獅鋒味搖滾美食節2025

日期︰2025年11月29日-30日

地點︰美獅美高梅一樓平台（地圖按此）

票價：搖滾區澳門幣788元起、VIP搖滾區澳門幣1,888元起 、VVIP搖滾區澳門幣2,688元（包含場內星級美食及暢飲）

網址：按這裡

