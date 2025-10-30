美瑾霍絲性感現身舊作放映會自爆為湊仔冇覺好訓

【on.cc東網專訊】荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）與美國饒舌男歌手Machine Gun Kelly（MGK）近日被傳翻撻成功，而她日前出席2009年舊作《陰點鬼情人》（Jennifer's Body）於美國洛杉磯舉行的萬聖節特別放映會，美瑾以當年於片中的經典性感舊look現身，雖然事隔16年，但39歲的美瑾無論樣貌與身材都保持得好好。今次是美瑾3月生女後首度出席公開場合。

於放映會上，美瑾有提及為MGK所生的7個月大女兒Saga Blade。她向傳媒笑言為湊B而冇覺好訓：「首先，我想講呢，我剛有個BB，搞到我有好多腦霧。我已有7個月冇瞓。所以如果我不斷重覆自己講嘅說話，我好對唔住。可以打擾我，同我講『出咗竅』。」

