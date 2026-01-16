美甲愛好者發現新大陸，Apple Watch 充電器竟是美甲神器

文章來源：Qooah.com

Apple Watch 充電器意外成為美甲愛好者的創意神器，其內置的環形磁鐵被發現能輕鬆打造出別具一格的「貓眼」 美甲，相關用法在社交平台引發關注。

不同於傳統貓眼美甲使用的條形或 U 形磁鐵，Apple Watch 充電器的環形磁場分布獨特，能讓美甲呈現出更具設計感的紋理。社交平台用戶 @peninkling 詳細分享了操作步驟：只需將指腹輕按在充電器的磁吸面上，再塗上磁性指甲油，利用磁場讓甲油中的微細鐵磁性金屬顆粒沿磁感線排列、聚集，保持約一分鐘待甲油初步定型，就能獲得藍黑漸變的精美效果。用戶 Sarah Kendall 發佈的全流程影片，也證實了該方法簡單易行。

相較於傳統工具，這種環形磁場能創造出光暈或深邃渦旋般的獨特視覺體驗。值得一提的是，這一創意並非 Apple Watch 充電器專屬，MagSafe 生態中磁力足夠的磁吸氣囊支架、卡包、車載支架等配件，都可作為「磁力工具」，為美甲設計提供更多可能性。