美疫苗政策轉向 專家小組不再建議新生兒接種B肝疫苗
（法新社華盛頓5日電） 美國川普政府之下抱持疫苗懷疑論的衛生部長小羅勃甘迺迪所任命的一個顧問小組，今天投票決定停止建議全美所有新生兒接種B型肝炎疫苗。
自從衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）今年稍早對這個專家小組進行改組以來，這項結束數十年來建議的舉動，是這個小組在疫苗政策上最新一次引發爭議的重大轉折。
美國衛生當局先前建議所有嬰兒，不僅是母親被認為患有B型肝炎的嬰兒，都在出生後不久接種3劑疫苗中的第1劑。
這種做法的部分目的，是為了防止不知情或檢測結果為偽陰性的母親將病毒傳染給嬰兒，並已在美國年輕族群中幾乎根除了這種可能致命的肝臟疾病感染。
在將表決延後一天後，這個小組今天通過了新的建議，主張當孩童的母親B肝檢測為陰性時，應與醫療服務提供者協商，採取「基於個人的決策」。
而是否在出生時接種疫苗的決定，應「考量疫苗的益處、疫苗的風險及感染的風險」。1
這項新建議立即遭到數個醫療團體的譴責，他們指出美國孕產婦健康篩檢普遍存在缺陷，以及嬰兒可能從其他人那裡感染病毒。
美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）主席克雷斯利（Susan J. Kressly）透過聲明表示：「這份不負責任且刻意誤導的指引，將導致更多嬰幼兒感染B型肝炎。」
表決結果為8票贊成、3票反對。預計由川普任命的美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員將在日後正式採納這些建議。
這個小組還表決建議，未在出生時接種疫苗的嬰兒，應至少等待兩個月再接種第1劑，並在接種第2劑前進行血液檢測以評估抗體數值。
