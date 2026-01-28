美疾控中心倡兒童減少接種乙肝等疫苗 本港衞生防護中心稱不認同

【on.cc東網專訊】美國疾病預防及控制中心今年初修改兒童接種疫苗建議，建議兒童接種的疫苗由17種減至11種，包括不再建議所有兒童接種流感、乙肝等疫苗。本港衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日(28日)在電台節目表示，不認同任何涉及延遲或取消新生兒接種乙型肝炎疫苗的建議，以免對市民健康構成重大公共衞生風險。市民不應該盲目倣效一些個別海外國家或地區的做法，對本港行之有效的「兒童免疫接種計劃」產生不必要疑慮。

歐稱，香港多年來一直按照世界衞生組織實施普及兒童乙型肝炎疫苗接種計劃，學前兒童接種率達到99%，是非常成功的公共衞生措施。這項計劃是香港預防乙型肝炎感染，以及減輕慢性乙型肝炎帶菌者引致公共衞生負擔的重要基石。

歐續稱，乙型肝炎是一種可以用疫苗來預防的疾病，小時候感染乙型肝炎，長大後出現併發症，成為帶菌者而出現肝癌、肝硬化的機會非常高，透過接種疫苗可以減低風險。另外，流感疫苗亦很重要，流感在香港是風土病，與世界其他地方一樣，每年都有流感高峰期，流感令兒童出現併發症的比率很高，很多科學證據證明流感疫苗有效。

