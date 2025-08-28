美疾管中心主任遭拔官 批部長將公共衛生武器化

（法新社華盛頓27日電） 美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任莫納雷斯遭衛生部拔官後，透過律師表示她並未被開除也未請辭，並譴責衛生部長小羅勃甘迺迪將公共衛生武器化，白宮後來正式將她開除。

疾管中心主任莫納雷斯（Susan Monarez）在面臨疫苗政策改弦更張的施壓後，川普政府今天將她撤職，此舉引發疾管中心其他高層官員的辭職，並掀起她是否應該被解職的爭論。

在衛生與公眾服務部（Department of Health and Human Services）宣布莫納雷斯不再擔任主任之後數小時，她的律師發表強硬聲明回應，說莫納雷斯並未辭職或被開除。

他們指責衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）「將公共衛生武器化以謀取政治利益」，並透過整肅政府衛生官員，「將數以百萬計美國人的生命置於危險之中」。

她的律師柴德（Mark S. Zaid）和羅艾爾（Abbe Lowell）在聲明中寫道：「疾管中心主任莫納雷斯拒絕草率批准不科學、魯莽的指令，也拒絕將敬業的衛生專家解職，她選擇保護公眾，而不是為政治目的服務。因此，她成了攻擊目標。」

然而，在他們發布這番聲明不久後，白宮正式開除莫納雷斯。

白宮發言人德賽（Kush Desai）透過電子郵件表示：「正如她律師在聲明中所明確指出的，莫納雷斯不認同總統『讓美國再次健康』的施政方針。由於莫納雷斯雖告知衛生部領導階層她有意辭職，但卻拒絕請辭，白宮已解除她在疾管中心的職務。」（譯者：紀錦玲）