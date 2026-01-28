錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
美發動斬首行動擒馬杜洛 前外交官：成金正恩噩夢
（法新社首爾28日電） 前北韓駐哈瓦那外交官李日奎今天告訴法新社，美國本月推翻委內瑞拉前總統馬杜洛的戲劇性行動，可能讓北韓領導人金正恩感受到自己同樣容易淪為「斬首行動」的目標。
李日奎（Lee Il-kyu，譯音）曾於2019年到2023年擔任北韓駐古巴政治參贊。他在一場內容廣泛的專訪中表示，華府在卡拉卡斯閃電移除馬杜洛（Nicolas Maduro），對他的前上司金正恩（Kim Jong Un）而言，是最糟糕的情境。
李日奎說：「金正恩肯定覺得，所謂的『斬首行動』實際上有可能發生。」李日奎現在任職於首爾一家獲得國家資助的智庫。
長期以來，北韓領導階層一直指控華府圖謀推翻其政權，並表示發展核武與飛彈計畫是必要的，是為了嚇阻據稱華府推動的政權更迭行動。
但於2023年11月叛逃到南韓的李日奎告訴法新社，馬杜洛遭到推翻，將讓極度重視安全的北韓領導階層感到恐慌。
李日奎說，金正恩將「針對自身安全與遭遇攻擊時的應對措施，徹底改革整個體系」。
李日奎過去在哈瓦那任職期間，負責在拉丁美洲推廣北韓利益。他曾在備受矚目的談判中扮演關鍵角色，包括在2013年協助解救一艘遭扣押於巴拿馬的北韓船隻，並因此獲得金正恩親自表揚。
他最後的任務之一是阻止古巴與南韓建立外交關係，但最終以失敗收場。然而，他對北韓體制的深切不滿，使他成為近年來級別最高的脫北外交官之一。
其他人也在看
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
珍惜生命｜太古城23歲女寓所自縊亡 現場檢獲遺書
昨日(27日)晚上10時許，一名女子在柴灣太古城海景花園雅蓮閣一單位房間上吊，家人發現遂將她解下及報警。人員接報到場，該名23歲姓湯女子現場被證實死亡。初步調查相信她曾以一條長約31米的登山繩上吊。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據悉，有人近日受情緒問題困擾。am730 ・ 5 小時前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
汪小菲妻冧掂大S全家 傳具俊曄願意放棄繼承遺產
【on.cc東網專訊】已故台灣藝人徐熙媛（大S）離世接近一年，其家人開始走出傷痛，回復正常生活，其前夫與大S家就一雙子女的撫養費官司亦漸露曙光。據台灣媒體報道，雙方正逐步走向和解，並已就部分爭議達成初步共識，有望撤回訴訟，可謂皆大歡喜。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？
農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
中國「史上最長春節假」 旅客不去日本改到土耳其植髮？
中日關係持續緊張，連帶今年農曆新年「春節」境外遊，都出現了完全不同的市場格局。根據最新旅遊趨勢顯示，日本已經跌出中國旅遊目的地十大，免簽的土耳其與俄羅斯取而代之，土耳其位列首選，中國人由赴日爆買改為到土耳其坐熱氣球和植髮「重建髮線」，將是不可逆轉的旅游趨勢Yahoo財經 ・ 2 小時前
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 1 天前
《女神配對計劃》筍盤Matthew自爆打7份工年賺7位數 仍謙稱「一般家庭出身」
去年TVB嘅《女神配對計劃》中，其中一位女神關嘉敏Carman最後忍痛拒絕「錯的時間對的人」嘅姜卓文（細John）以及條件超好嘅有米i-banker黃家俊（Matthew）。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 1 天前
【Aeon】周三新鮮日（只限28/01）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有好侍栗米筒 $10、明輝蝦片 $3！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 20 小時前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚
方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？
新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床Yahoo財經 ・ 1 天前
馬年「哭哭馬」內地爆紅 工人縫錯嘴意外暢銷 網民調侃：像我工作時的樣子｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】農曆新年將至，一款原本象徵「馬年」生肖的玩偶，因為嘴角下垂、神情憂鬱竟意外在內地走紅。浙江義烏市一家商戶老闆表示，工人意外將嘴巴縫了反轉的方向，本來以為要處理退款，卻在社交平台迅速竄紅反成「爆款」，要加開生產線趕製，「很多顧客喜歡，他們說它非常貼合現代人工作的牛馬精神。」Yahoo新聞 ・ 55 分鐘前
內地發現尼帕病毒有效藥 醫生籲春節避免赴疫區
【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高on.cc 東網 ・ 1 天前
被揭灣仔逆線行駛 陳家珮今搭巴士到立會 被質疑選企位
【on.cc東網專訊】議員陳家珮上周五(23日)在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。她其後承認當日早上約8時駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，更到港島交通部落口供，又表明短期內不會駕車。on.cc 東網 ・ 3 小時前
歐洲警告「已失去網際網路」加速擺脫美國科技！川普制裁與科技霸權引反彈
在川普政府升高外交對抗與制裁手段下，歐洲對美國科技依賴風險高度警惕。比利時官員坦言歐洲已「失去網際網路」，歐盟與法國政府正加速推動數位主權，降低對美國科技與雲端服務的依賴。鉅亨網 ・ 4 小時前
歐聯話題 ｜11隊大亂鬥 關鍵一戰爭入前8
歐聯聯賽階段迎最後一個比賽日，是淘汰賽前最緊張的一日，因為前8名可直入16強；暫時第3至第13名，這11支球隊實際只相差兩分，因此最後一戰的勝負，非常影響排名。Yahoo 體育 ・ 1 小時前
張又俠落馬｜南早記者陳敏莉失聯逾兩年 美前官員爆陳正調查張案 WhatsApp 對話離奇被刪｜Yahoo
中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層，包括中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。消息公布後，美國國防部中國、台灣與蒙古辦公室前主任唐安竹（Drew Thompson）在網上平台指，2023 年底到北京採訪軍事安全論壇後失聯的《南華早報》記者陳敏莉（Minnie Chan），距今兩年多仍無音訊，而唐安竹指自己曾經在陳敏莉失聯前跟她 WhatsApp 對話。陳當時曾答覆指，認為張又俠以及另一名現任中央軍委副主席張升民被當局調查。唐安竹在文章說，不清楚陳敏莉的失聯是否跟她調查張又俠及張升民有關。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
中國履行對美承諾後轉向價格更低的巴西大豆
【彭博】— 作為全球最大的大豆進口國，中國在履行貿易休戰協議中對美國大豆的採購承諾後，已開始增加巴西大豆訂單。Bloomberg ・ 13 小時前