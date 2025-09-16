「美白」、「淡斑」中醫師教你天然方法！解析色斑背後原因：壓力大都會易有色斑｜楊明霞醫師《醫言窈窕》

秋季肺氣當令，肺主皮毛，這段時間最好保養皮膚。不少朋友會用好多美白產品來美白，有什麼方法既天然又有效地美白呢？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家一系列簡單動作，在家都可以輕鬆改善皮膚質素，也有美白的功效！

（Getty Images）

為什麼會有色斑？

色斑的形成分外因和內因，外因主要是因為日曬光，天氣比較炎熱時，或者陽光較為猛烈時，我們不撐傘，也不塗防曬的話，就容易形成色斑。另一方面，如果我們用護膚品或化妝品不當，殘留在皮膚有好多化學物質，都會引起皮膚發炎。發炎久了就會有色素沉澱，叫做Post-Inflammatroy Hyperpigmentation。一般來說就是要改善炎症，才可改善色斑情況。

（Getty Images）

身體內部情況都會反映在皮膚，平時壓力大，或者吃多了煎炸、油膩食物的話，都會令身體產生游離基Free Radicals。這些游離基會侵襲皮膚細胞，就會形成色斑。我們要由外到內防禦色斑產生。

關於美白去斑經絡操，楊醫師教了大家4個簡單的經絡操動作，在家裡的空間也可以輕鬆做到；隨後有用到刮痧板去按摩面部穴位，可以美白以及提升輪廓，在影片3:16開始收看，各位試試看吧！

（影片圖片）

（影片圖片）

