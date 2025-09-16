的士筆試新安排 11 月初推出 減少地方及路線題
「美白」、「淡斑」中醫師教你天然方法！解析色斑背後原因：壓力大都會易有色斑｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
秋季肺氣當令，肺主皮毛，這段時間最好保養皮膚。不少朋友會用好多美白產品來美白，有什麼方法既天然又有效地美白呢？註冊中醫師楊明霞博士，會教大家一系列簡單動作，在家都可以輕鬆改善皮膚質素，也有美白的功效！
為什麼會有色斑？
色斑的形成分外因和內因，外因主要是因為日曬光，天氣比較炎熱時，或者陽光較為猛烈時，我們不撐傘，也不塗防曬的話，就容易形成色斑。另一方面，如果我們用護膚品或化妝品不當，殘留在皮膚有好多化學物質，都會引起皮膚發炎。發炎久了就會有色素沉澱，叫做Post-Inflammatroy Hyperpigmentation。一般來說就是要改善炎症，才可改善色斑情況。
身體內部情況都會反映在皮膚，平時壓力大，或者吃多了煎炸、油膩食物的話，都會令身體產生游離基Free Radicals。這些游離基會侵襲皮膚細胞，就會形成色斑。我們要由外到內防禦色斑產生。
關於美白去斑經絡操，楊醫師教了大家4個簡單的經絡操動作，在家裡的空間也可以輕鬆做到；隨後有用到刮痧板去按摩面部穴位，可以美白以及提升輪廓，在影片3:16開始收看，各位試試看吧！
10月份的講座詳情如下：
身心之養講座
題目：令身心靈年輕10年的秘訣
日期：10月18日
時間：下午五點至六點
地點：香港銅鑼灣恩平道48號恩平中心21樓瑤池漢方醫療中心
報名方法：請短訊至瑤池漢方慈善基金聯絡電話9688 6535報名。
*如有任何查詢，請致電3462 6688。
Yahoo Style 專欄《醫言窈窕》by 楊明霞醫師
中醫藥學哲學博士 、中醫學碩士、香港註冊中醫師、中醫學學士及生物醫學學士、養生作家。
專欄頁：《醫言窈窕》
中醫養生專欄：
「快樂」的定義是什麼？遊「不丹」所體會的5大「快樂原因」：周末不加班去行山、人口密度低減少磨擦｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
補腦、增強記憶力6大食材！合桃、黑豆上榜，中醫教原來蝦皮都可以補腎養心提升大腦「CPU」｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
夏天好易燥底熱氣如何清熱氣？中醫教超簡單又好飲養生食療，痱滋、暗瘡、痔瘡out｜楊明霞醫師《醫言窈窕》
