美眾議員示警：美中存在軍事「誤判」風險

（法新社北京23日電） 正在北京訪問的美國聯邦眾議員代表團團長史密斯（Adam Smith）今天示警，隨著國防科技的飛速發展，美國與中國軍隊之間存在「誤判」風險。

美國眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）民主黨首席議員史密斯在北京向記者表示，中國需要就軍事問題與其他大國加強對話，以建立起最基本的避免衝突機制。

史密斯在美國大使館的記者會上說：「我們已經看到我們的軍艦、軍機與他們的軍艦、軍機過於接近的情況。我們需要更好的交流機制，以避免類似的危險接觸。」

這支4人代表團還包括軍事委員會的民主黨成員肯納（Ro Khanna）、胡拉漢（Chrissy Houlahan），以及 外交事務委員會（Foreign Affairs Committee）的共和黨議員鮑加納（Michael Baumgartner）。

史密斯與其他議員以及美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）一同出席記者會時表示：「人工智慧、無人機作戰、網路與太空領域發展迅速，創新日新月異。」他強調，「雙方對彼此能力的判誤風險極高」，需要對話以「避免無意間陷入衝突」。

代表團昨天與中國國防部長董軍會面，美方聲明稱雙方談及「如何處理分歧」以及更坦率的對話。據新華社報導，董軍呼籲來訪議員「消除干擾和限制因素，採取建設性務實舉措」，推動兩軍關係和雙邊關係改善發展。