美眾院通過法案 可制裁助長芬太尼危機華官

【on.cc東網專訊】美國眾議院周二（2日）通過《阻止中國芬太尼法案》（Stop Chinese Fentanyl Act），法案目的是追究中國政府及其附屬人員助長美國芬太尼危機的責任。

法案由共和、民主兩黨議員共同提出，以407票贊成對4票反對獲得通過，將提交參議院審議。法案將修改《芬太尼制裁法案》，擴大有關「外國鴉片販運者」的定義，授權美國政府對從事特定活動的中國個人、組織和政府官員實施制裁，相關活動包括生產、銷售、資助或運輸合成鴉片類藥物或前體化學品；拒絕配合美國的禁毒努力等。法案亦要求美國總統決定是否把中國國家禁毒委員會、公安部、海關總署和國家藥品監督管理局的高級官員指定為「外國鴉片販運者」。

參與提案的共和黨籍議員巴爾（Andy Barr）發聲明指，中國在肆虐肯塔基州乃至整個美國的致命芬太尼危機中扮演了關鍵角色，從在中國製造芬太尼，到通過販毒集團將產品洗入美國境內，上述立法措施是為了打擊中國的芬太尼製造者。《阻止中國芬太尼法案》將幫助特朗普政府清理邊境，對中國的芬太尼生產者施加最大限度的經濟痛苦。

