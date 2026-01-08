美移民官員當街擊斃女子 川普稱自衛、市長怒斥

（法新社明尼阿波利斯7日電） 美國一名移民官員昨天在明尼阿波利斯槍殺一名女性，引發地方領袖憤怒；儘管總統川普聲稱該名官員是出於自我防衛，但此說法遭到強烈駁斥。

明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）怒斥政府聲稱該名女子襲擊聯邦探員的說法是「狗屁」（bullshit），並呼籲正在進行第2天大規模突襲的移民暨海關執法局（ICE）官員離開明尼阿波利斯。

一段未經法新社驗證的事件影片顯示，在一條積雪的街道上，一輛本田休旅車似乎擋住了正試圖行駛的無標記執法車輛。

當官員走近並試圖打開車門時，被當地媒體指認為37歲女子古德（Renee Nicole Good）的駕駛試圖駕車駛離，其中一名探員在車輛開走時用手槍開了3槍。

已下令在全國範圍內進行反移民突襲的川普，指控受害者「惡意」試圖開車衝撞探員。

他在自創的社群平台Truth Social上說：「駕駛車輛的女子非常不守秩序、妨礙公務且拒捕。」他還說，該名探員「似乎是出於自我防衛才開槍」。