美稱本土晶片充足才能護台 倡各生產一半

【on.cc東網專訊】美國商務部長盧特尼克上周六（27日）接受美媒訪問時，提到將與台灣達成「重大」的貿易協議，持續對台灣游說晶片製造「五五分」的構想。他強調在美國本土生產晶片的必要性，認為美國本土晶片充足，才能保護台灣。

被問到美國希望從與台灣的貿易協議中得到甚麼時，盧特尼克指手機及汽車95%晶片都是台灣產，而台灣在逾萬公里之外，而台灣與大陸距離僅百多公里，如今大陸已毫不隱晦、直接表明要奪取台灣。他表示，特朗普政府的目標是將晶片製造業務大幅轉移到美國本土，以便自主生產晶片，否則「要怎麼自保」。他又指，當他接任商務部長時，美國僅2%晶片是自製，離任時的目標是達到40%，需要投資逾5,000億美元（約3.9萬億港元）及建立完整的供應鏈，故要讓台灣同意參與其中。

廣告 廣告

對於台灣擔心的「矽盾」問題，盧特尼克稱美方已提出解決之道。他強調，如果台灣要繼續獲得美國保護，就得助美國達成合理的自給自足。他向台灣提出美國和台灣各生產一半晶片，這樣美國仍在根本上依賴台灣，但同時有能力做必要的事。他承認「五五分」的構想需要大量溝通，但這是美國一直在努力的方向。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】