美空襲擊沉4艘疑似運毒船 墨總統籲華府遵守國際條約
（法新社華盛頓28日電） 美國國防部長赫格塞斯今天表示，美軍在東太平洋發動3次空襲，擊沉4艘疑似運毒船，釀成14人死亡；墨西哥總統呼籲華府「遵守所有國際條約」。
赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群平台X寫道，美軍昨天在國際水域發動3次空襲，共擊斃14名「毒品恐怖分子」，僅1人倖存，所有打擊均在國際水域進行，美軍無人傷亡。他並未透露死者國籍。
他還說，美國國防部南方司令部（SOUTHCOM）立即展開搜尋倖存者的行動，而墨西哥當局將承擔協調救援的責任。
墨西哥海軍今天證實，已應美國海岸防衛隊（USCG）請求，在阿卡普爾科港（port of Acapulco）西南方約645公里處展開救援行動。
墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在例行晨間記者會上表示，「我們不贊同這些攻擊」，並呼籲華府「遵守所有國際條約」。
薛恩鮑姆補充說，美國面臨的毒品走私問題應透過外交途徑解決。（編譯：劉文瑜）
