美突襲喬治亞州現代-LG廠逮475人 韓國政府表達關切

（法新社華盛頓5日綜合外電報導）美國官員今天表示，執法人員突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的韓國人。韓國政府對此表示關切與遺憾。

國土安全調查處（Homeland Security Investigations）亞特蘭大特別探員施蘭克（Steven Schrank）表示，這場行動是總統川普在全國打擊移民行動中，迄今針對單一地點所執行的規模最大突襲搜查。

施蘭克向媒體表示，昨天的突襲行動源自於對喬治亞州埃拉貝爾鎮（Ellabell）的現代汽車（Hyundai Motor）與LG新能源（LG Energy Solution）合資工廠「非法雇用行為與嚴重聯邦犯罪指控所展開的刑事調查」。

他說：「這並不是探員進入廠區、集中人員並將他們押上巴士的移民行動。這是持續數月的刑事調查。」

在白宮被問到這起突襲行動時，川普表示：「我會說他們是非法外來者，移民暨海關執法局（ICE）只是在履行職責。」

韓國對這起突襲行動表達「關切與遺憾」，並敦促華府尊重韓國公民的權利。

韓國外交部發言人李在雄（Lee Jae-woong，音譯）說：「在美國的執法行動中，我們投資人的經濟活動以及本國國民的合法權益不應受到不公正的侵害。」

施蘭克說，遭逮捕的475人「非法居留美國」並「非法工作」。他說：「韓國籍人士占多數。」他又說，這是「國土安全調查處史上針對單一地點規模最大的執法行動」。

在首爾，一名知情人士向法新社表示，約有300名韓國公民遭到拘留。

施蘭克說，他無法提供在這座將供應電動車電池的工廠中，被捕者中有多少人分別受雇於現代、LG或分包商的具體數據。他說，這些遭拘留的人已移交給ICE，以進行後續可能的遣返程序。

施蘭克說，有些遭拘留的人是非法越過美國邊界，其他人是持禁止工作的簽證入境，還有一些是工作簽證逾期未離境。

他說：「這項行動凸顯我們致力於保障喬治亞州人與美國人的就業機會，確保為守法的企業提供公平的競爭環境，維護經濟完整性，並保護員工免遭到剝削。」

韓國是亞洲第4大經濟體，也是主要汽車與電子商品製造國，在美國設有多座工廠。韓國企業已投資數十億美元在美國設廠，希望打進美國市場並規避川普施加的關稅威脅。

韓國總統李在明上月訪美期間會見了川普，首爾當局並於7月承諾將在美國投資3500億美元。

川普承諾將振興美國製造業，也矢言將驅逐數以百萬計的無證移民。

現代汽車發表聲明表示，正在「密切關注」喬治亞州建築工地的情況，並「努力釐清具體情況」。現代汽車強調：「截至今天，根據我們的了解，遭到逮捕的人中，沒有人是現代汽車直接雇用的員工。」

LG新能源表示：「正在蒐集所有相關細節。我們將全力配合有關當局調查。」