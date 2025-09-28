美簽H-1B將大漲 外籍工程師急返美遇訂票系統遭癱

（法新社華盛頓28日電） 美國川普政府將大幅調漲H-1B簽證申請費用，引發網路惡搞怪現象，部分人士在右派論壇4chan網站上號召網友塞爆預訂機票系統，造成一票難求、票價推升的假象而引發恐慌。

美國H-1B簽證申請費用將從現行最高4500美元，大幅提高至10萬美元。

居住德州奧斯汀（Austin）的軟體工程師塔瑪南（Amrutha Tamanam）近來在印度休假，因為川普政府的新簽證政策，必須急忙趕回美國；但卻遇上4chan網站用戶攻擊預訂機票系統，試圖阻止印度籍持H-1B簽證者的訂票。

這波惡搞行動被戲稱為「堵住馬桶（clog the toilet）」；最後塔瑪南以平時的兩倍價格購得返美機票。

法新社報導，4chan的相關討論串也在社群平台Telegram及其他邊緣論壇流傳，吸引大批川普的極右派支持者響應。

一些討論貼文如此寫道：「印度人剛得知H-1B簽證新消息，想讓他們被卡在印度嗎？堵住訂位系統就對了！」

而後續貼文中，有的更充斥各式種族歧視字眼，還教網友上各大航空及訂票平台，鎖定印度至美國的航班占位，但卻不付款，以此刻意製造一位難求的假象，來推高票價。

儘管這場惡搞行動的實際效果難以量化，但反仇恨暨極端主義全球計畫（Global Project Against Hate and Extremism）共同創辦人貝里奇（Heidi Beirich）表示，其目的擺明的就是「在H-1B簽證持有人之間製造恐慌」。

貝里奇強調，4chan真正可怕之處，能讓使用者快速被極端思想洗腦並且走偏，曾有多名美國大規模槍擊案的凶手就在此處發表犯案宣言。

美國H-1B簽證允許企業引進海外專業人才，例如科學家、電腦程式設計師等，最初有效期3年，可延長至6年。每年僅發出約8萬5000個名額，印度籍申請者約占3/4。

研究仇恨暨極端主義中心（Center for the Study of Hate and Extremism）創辦人萊文（Brian Levin）指出，在資訊戰時代，這波惡搞行動突顯出壞分子只需「幾行鍵盤」就能攻擊系統。

萊文說：「國族主義席捲全球下，一些跨國、鬆散串聯的反對勢力，會動用各種激進工具，包括網路攻擊。」

他補充：「值得關注的是，這種敵意不僅擴散快速，背後參與者來自多元國家，藉著網路能輕易跨越國界、迅速動員。」（編譯：紀錦玲）