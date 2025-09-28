博羅依料與香港保持逾700公里距離
美簽H-1B將大漲 外籍工程師急返美遇訂票系統遭癱
（法新社華盛頓28日電） 美國川普政府將大幅調漲H-1B簽證申請費用，引發網路惡搞怪現象，部分人士在右派論壇4chan網站上號召網友塞爆預訂機票系統，造成一票難求、票價推升的假象而引發恐慌。
美國H-1B簽證申請費用將從現行最高4500美元，大幅提高至10萬美元。
居住德州奧斯汀（Austin）的軟體工程師塔瑪南（Amrutha Tamanam）近來在印度休假，因為川普政府的新簽證政策，必須急忙趕回美國；但卻遇上4chan網站用戶攻擊預訂機票系統，試圖阻止印度籍持H-1B簽證者的訂票。
這波惡搞行動被戲稱為「堵住馬桶（clog the toilet）」；最後塔瑪南以平時的兩倍價格購得返美機票。
法新社報導，4chan的相關討論串也在社群平台Telegram及其他邊緣論壇流傳，吸引大批川普的極右派支持者響應。
一些討論貼文如此寫道：「印度人剛得知H-1B簽證新消息，想讓他們被卡在印度嗎？堵住訂位系統就對了！」
而後續貼文中，有的更充斥各式種族歧視字眼，還教網友上各大航空及訂票平台，鎖定印度至美國的航班占位，但卻不付款，以此刻意製造一位難求的假象，來推高票價。
儘管這場惡搞行動的實際效果難以量化，但反仇恨暨極端主義全球計畫（Global Project Against Hate and Extremism）共同創辦人貝里奇（Heidi Beirich）表示，其目的擺明的就是「在H-1B簽證持有人之間製造恐慌」。
貝里奇強調，4chan真正可怕之處，能讓使用者快速被極端思想洗腦並且走偏，曾有多名美國大規模槍擊案的凶手就在此處發表犯案宣言。
美國H-1B簽證允許企業引進海外專業人才，例如科學家、電腦程式設計師等，最初有效期3年，可延長至6年。每年僅發出約8萬5000個名額，印度籍申請者約占3/4。
研究仇恨暨極端主義中心（Center for the Study of Hate and Extremism）創辦人萊文（Brian Levin）指出，在資訊戰時代，這波惡搞行動突顯出壞分子只需「幾行鍵盤」就能攻擊系統。
萊文說：「國族主義席捲全球下，一些跨國、鬆散串聯的反對勢力，會動用各種激進工具，包括網路攻擊。」
他補充：「值得關注的是，這種敵意不僅擴散快速，背後參與者來自多元國家，藉著網路能輕易跨越國界、迅速動員。」（編譯：紀錦玲）
其他人也在看
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 6 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
荒廢逾40年！荃灣「紅磚屋」獲億京4.76億承接
市場消息指出，已荒廢約48年的荃灣低密度大型貨倉「美港貨倉」(又稱「紅磚屋」)，近日由發展商億京以約4.76億港元成功承接。該貨倉今年中由接管人推出市場放售，當時意向價為5億元，是次成交價略低於意向價。以物業總樓面面積約18.34萬平方呎計算，平均成交呎價約為2,586元。am730 ・ 1 天前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《業績》新世界(00017.HK)年度持續經營業務股東應佔虧損擴至163億元
新世界發展(00017.HK)公布截至今年6月底止全年業績，來自持續經營業務應佔股東虧損擴大至163.01億元，上年同期蝕118.06億元；來自持續經營業務的每股虧損6.82元。不派息。AASTOCKS ・ 1 天前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
內地廣電總局重手抵制「失德藝人」 禁用3類違法藝人
內地出重手抵制「失德藝人」！國家廣播電視總局（廣電總局）於9月25日召開新聞發布會，表示將修訂《電視劇管理辦法》Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎 甜謝馮德倫包容：「娶了一個不常在家的女人！」
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，於第30屆釜山國際影展新增競賽單元中榮獲「最佳導演獎」。舒淇上台領獎時難掩緊張情緒，在感謝恩師侯孝賢的啟蒙時更感動落淚，並以幽默真摯之言感謝丈夫馮德倫的支持，成為全場感人瞬間。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
向太爆初見14歲劉亦菲「全身名牌」太嬌氣不敢簽 出社會後「不裝大小姐了」贏盡口碑
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐在影視圈縱橫多年，見盡圈內人生百態，她近日拍片自爆與綽號「天仙」的女星劉亦菲初次見面的情境...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬賽轉型從商 貴婦造型參觀內地大型企業 曾展現帶貨最高境界
馬賽（現名馬菀迎）2008年勇奪港姐季軍兼「最上鏡小姐」獎項，入行不久就備受TVB力捧，曾安排佢拍攝《當旺爸爸》、《九江十二坊》、《名媛望族》、《巾幗梟雄之諜血長天》等劇集。2013年，馬賽因連串桃色醜聞而被雪藏至完約，漸漸退出幕前。近年，馬賽轉戰內地娛樂圈拍攝網絡短劇，以及積極轉型從商，創辦自家養生品牌；成為女強人嘅馬賽日前獲邀參觀內地大型企業，並以一身貴婦造型現身與兩大知名企業交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
灣仔會展薈景自助餐突發買二送二！任食生蠔/加拿大龍蝦/鐵板燒大海蝦（附萬聖節、國慶煙花自助餐優惠）
灣仔會展中心薈景推出的「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐主題極受歡迎，9月23日晚上9點Klook終於再推超值買二送二優惠，折後人均低至$417起，即可享受3小時任食體驗，期間更可任飲啤酒及紅白餐酒，性價比極高；除主題自助晚餐外，節日限定體驗同樣精彩！10月1日國慶當天，將有氛圍感滿滿的煙花自助晚餐，霸定靚位近距離觀賞國慶煙花，人均只需$888起；萬聖節期間，還會推出搞怪主題菜式的自助盛宴！Yahoo Food ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 9 小時前
【百佳】每口佳團圓 買7支舒適達牙膏送總值$390.7禮品（即日起至02/10）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有金象牌頂上茉莉香米8公斤裝 $94.9/包，買李錦記罐頭鮑魚產品(280克或以上)滿$98即送總值$36.7禮品，買7支舒適達修復保護/ 抗敏護齦/ 速效抗敏/ 全方位保護100克單支裝牙膏即送總值$390.7禮品，買啤酒滿$120送IF椰青水350毫升4支裝，買2件樂事薯條/ 樂事X百佳/ 多樂脆X百佳/ Cheetos/ Ruffles零食送1支維他無糖冷泡茶飲品860毫升，買卡樂B零食產品滿$50送卡樂B宅卡B BBQ味薯條85克！YAHOO著數 ・ 1 天前
美媒：為減少海外依賴 美國擬推晶片「1:1」新政 未達標者高關稅伺候
據《華爾街日報》報導，美國政府正計畫推出一項重大的半導體新政策，要求晶片公司的國內產量必須與其客戶的海外進口量達到「1:1」的比例。若企業無法長期維持此生產比例，其未達標的部分將面臨關稅懲罰。鉅亨網 ・ 1 天前
CARAT必睇！韓國男團SEVENTEEN兩大周邊期間限定店登陸尖沙咀 即睇必買限定產品攻略＋打卡位
韓國男團SEVENTEEN今年出道10周年，並將在9月27日至28日在香港舉行演唱會！SEVENTEEN官方公仔版角色「MINITEEN」期間限定店率先在9月26日，登陸尖沙咀K11 Art Mall，帶來11款未公開且香港獨家限定新品！ 在9月27日至10月3日期間，K11 MUSEA亦有多款限定周邊Pop-up Store，CARAT們可以入手多款熱門專輯主題的珍藏品，當中有SEVENTEEN成員本人限量周邊小卡、 迷你海報及圖片套組等！即睇CARAT必買香港限定周邊攻略，部分產品售完即止，一於買完周邊再去看演唱會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
賴慰玲長子盡得媽媽優良遺傳充滿演藝細胞 「少年關智斌」Marat為Kenny演唱會表演者
歌手關智斌（Kenny）一連兩晚在啟德體藝館舉行《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，除了Kenny在舞台上送上精彩的演出外...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
上山詩鈉女兒Hilary與型男家中砌梳化 疑似新戀情曝光？
上山詩鈉女兒Hilary，遺傳母親的優良基因，混血美貌及出眾外形被外界譽為「最索星二代」。深受各大品牌及廣告商鍾愛嘅Hilary，大家一直都非常好奇佢嘅感情狀況，佢喺2019年與富三代施仲樂（Eric）到沙田馬場觀賞賽事兼拉頭馬，令戀情曝光，更被Eric爸爸施榮懷激讚賞，不過可惜二人最後分手收場，豪門夢破碎。去到最近Hilary喺IG上載一條片段，導致外界猜測佢疑有新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前