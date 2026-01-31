美籍男認庭內拍攝判罰款2000元 庭外指首赴港、告示不清晰

45 歲美籍男子涉 2025 年 12 月，在記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》案庭內拍攝，周五（30 日）在東區裁判法院認罪。被告郭揚自行求情指，「我個中文名調轉同楊過相近，即係『過而改之，善莫大焉』」，盼盡快返美工作、帶母親求醫。



裁判官屈麗雯接納被告一時沒為意規定，相片沒拍到庭內人士正面，亦沒分發出去，對事主沒造成具體影響，罰款 2,000 元及充公涉案手機。



被告庭外表示，與鄭嘉如為大學校友，想為她打氣，「一個第一次嚟香港、第一次嚟香港法庭嘅人，嗰啲告示絕對唔夠清晰，安檢嘅時候冇人提醒你唔能夠乜嘢」。他指，庭內見到曾聯繫、代表鄭的資深大律師祁志，「佢喺度同法官講嘢，咁我影返張先啦⋯我只不過好興奮即刻影咗張」。

被告求情：急切返美工作、帶母求醫

美國籍被告郭揚（45 歲，報稱自由撰稿者）無律師代表，一度被安排在主任裁判官張志偉席前應訊。張志偉指，本案發生於他處理的審訊，「公平起見唔會處理你嘅案件，轉由另一位裁判官處理」，案件其後改由裁判官屈麗雯處理。

被告認罪，控方申請充公其手機。被告自行求情指，現與母親共用一部手機，希望可以取回涉案手機，「我個中文名調轉同楊過相近，即係『過而改之，善莫大焉』」。

他指，控方反對案件以簽保守行為方式處理，「我相信控方嘅專業，佢哋覺得唔應該大事化事、小事化無」，又指沒錢聘請律師，「我唔想同以謀利為目的嘅律師糾纏太耐」。

被告續指，在港沒有身份證，已失業一段時間，需要急切返回美國上班養家、帶母親求醫，「好似一套香港電影《男人唔可以窮》」。

官：接納被告稱沒留意規定

官指，涉案手機是犯案工具，指控方絕對有基礎充公，批准充公申請。官考慮被告及時認罪、沒案底，本案涉及一張只拍到背面的照片，加上被告當時已即時被截停，相片沒分發出去，對事主沒造成具體影響。

官續指，被告承認沒留意法庭禁止拍攝，會接納他「一時不為意規定」而干犯案件，本案亦非同類案件最嚴重，判罰款 2,000 元，當中 500 元從保釋金扣除。被告指「要問親戚朋友籌措，想辦法問人哋借」。官批准被告在 7 日內繳交餘款。

案情：相片沒拍到庭內人士正面

郭揚被控一項《簡易程序治罪條例》下的「禁止在法院處所內作出記錄」罪，指他於 2025 年 12 月 18 日，在東區裁判法院 4 樓 8 庭，無合法權限而故意記錄法院處所及身處法院處所的人。

案情指，案發當日 8 庭正審理記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》案，被告與母親在公眾席旁聽，保安發現他以手機拍攝，遂截停報警。被告被捕後承認拍照，指不知道法庭內禁止拍攝。

案情續指，涉事相片顯示公眾席、律師桌人士的背面，沒有拍到法庭內的人士正面﹐又指相關裁判官則沒被拍攝，相信是控方站立時，阻礙裁判官的容貌。

ESCC3274/2025

