宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
美籍男認庭內拍攝判罰款2000元 庭外指首赴港、告示不清晰
45 歲美籍男子涉 2025 年 12 月，在記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》案庭內拍攝，周五（30 日）在東區裁判法院認罪。被告郭揚自行求情指，「我個中文名調轉同楊過相近，即係『過而改之，善莫大焉』」，盼盡快返美工作、帶母親求醫。
裁判官屈麗雯接納被告一時沒為意規定，相片沒拍到庭內人士正面，亦沒分發出去，對事主沒造成具體影響，罰款 2,000 元及充公涉案手機。
被告庭外表示，與鄭嘉如為大學校友，想為她打氣，「一個第一次嚟香港、第一次嚟香港法庭嘅人，嗰啲告示絕對唔夠清晰，安檢嘅時候冇人提醒你唔能夠乜嘢」。他指，庭內見到曾聯繫、代表鄭的資深大律師祁志，「佢喺度同法官講嘢，咁我影返張先啦⋯我只不過好興奮即刻影咗張」。
被告求情：急切返美工作、帶母求醫
美國籍被告郭揚（45 歲，報稱自由撰稿者）無律師代表，一度被安排在主任裁判官張志偉席前應訊。張志偉指，本案發生於他處理的審訊，「公平起見唔會處理你嘅案件，轉由另一位裁判官處理」，案件其後改由裁判官屈麗雯處理。
被告認罪，控方申請充公其手機。被告自行求情指，現與母親共用一部手機，希望可以取回涉案手機，「我個中文名調轉同楊過相近，即係『過而改之，善莫大焉』」。
他指，控方反對案件以簽保守行為方式處理，「我相信控方嘅專業，佢哋覺得唔應該大事化事、小事化無」，又指沒錢聘請律師，「我唔想同以謀利為目的嘅律師糾纏太耐」。
被告續指，在港沒有身份證，已失業一段時間，需要急切返回美國上班養家、帶母親求醫，「好似一套香港電影《男人唔可以窮》」。
官：接納被告稱沒留意規定
官指，涉案手機是犯案工具，指控方絕對有基礎充公，批准充公申請。官考慮被告及時認罪、沒案底，本案涉及一張只拍到背面的照片，加上被告當時已即時被截停，相片沒分發出去，對事主沒造成具體影響。
官續指，被告承認沒留意法庭禁止拍攝，會接納他「一時不為意規定」而干犯案件，本案亦非同類案件最嚴重，判罰款 2,000 元，當中 500 元從保釋金扣除。被告指「要問親戚朋友籌措，想辦法問人哋借」。官批准被告在 7 日內繳交餘款。
案情：相片沒拍到庭內人士正面
郭揚被控一項《簡易程序治罪條例》下的「禁止在法院處所內作出記錄」罪，指他於 2025 年 12 月 18 日，在東區裁判法院 4 樓 8 庭，無合法權限而故意記錄法院處所及身處法院處所的人。
案情指，案發當日 8 庭正審理記協主席鄭嘉如私人檢控前僱主《華爾街日報》案，被告與母親在公眾席旁聽，保安發現他以手機拍攝，遂截停報警。被告被捕後承認拍照，指不知道法庭內禁止拍攝。
案情續指，涉事相片顯示公眾席、律師桌人士的背面，沒有拍到法庭內的人士正面﹐又指相關裁判官則沒被拍攝，相信是控方站立時，阻礙裁判官的容貌。
ESCC3274/2025
法庭線 The Witness Facebook 專頁
法庭線 The Witness Instagram 專頁
法庭線 The Witness YouTube 頻道
其他人也在看
新加坡CEO偷食風波︱網紅地產代理爆婚外情 網民大規模起底 創辦人與副總裁雙雙請辭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新加坡知名房地產代理公司 PropertyLimBrothers（PLB）爆出高層醜聞，創辦人兼行政總裁林煒傑（Melvin Lim）與策略副總裁 Grayce Tan 在網上流傳兩人婚外情的傳言後，已於 1 月底雙雙辭職並即時生效。公司隨後委任原營運副總裁 Marc Chan 出任臨時行政總裁，以接替相關職務。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
黃日華千人前激罕回應與關寶慧真實關係 曾承諾已故太太「終身不娶」
黃日華自2014年與港視（HKTV）約滿，已甚少參與幕前演出；日前，黃日華出席活動時宣布自己現時已冇晒戲癮，基本上係退出娛樂圈，唔會再接任何影視嘅演出，又指自己知自己唔會去返以前顛峰狀態，寧願留啲美好印象畀觀眾，以及畀時間自己去做自己喜歡嘅事情。黃日華希望遠離鎂光燈，卻因好友任達華喺TVB節目《一周星星》上嘅一句玩笑，令黃日華與59歲女星關寶慧嘅緋聞再次成為焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
未成年小媽媽成為日本社會現象 原因讓人很吃驚
一張表單在日本引起很大的話題，這是一張未滿14歲懷孕生子的原因表單， 裡面調查了為什麼小學女生會懷孕生子，懷孕的原因讓人覺得震驚且難過...Japhub日本集合 ・ 1 天前
回流當紅歌手被揞名爆喺加拿大借錢唔還 疑似債主幫手發聲「我嗰筆已還清」
娛圈向來有唔少「揞名爆」嘅八卦料，早前有網民就出post聲稱有位近年冒起嘅男歌手，過去喺加拿大生活嗰陣曾經借錢唔還，金額最高達港紙5位數，但到而家都冇還過。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 1 天前
美股日誌｜金挫11%銀瀉31% 三指數齊跌「贈慶」聯儲提名
美元下跌，納斯達克指數跌近1%，道瓊斯指數一度跌超過600點，尾市回穩。黃金和白銀經歷自1980年泡沫爆破後的最大單日跌幅，紐約期金急挫11%，期銀更暴瀉31%，美元急升。美國總統特朗普提名前聯儲局理事華殊執掌該局，市場視期為比較能獨立作出利率決策的人選，對局方受到特朗普操控而猛然減息的憂慮舒緩，金屬市場的避險情緒降溫，股市亦調節至較溫和的減息預期。總結一月，三大指數均報升，但納指升幅不足1%。經過星期五大跌幅，金價升幅全月約一成，較油價為小。Yahoo財經 ・ 8 小時前
溫兆倫新片曝光重回巔峰狀態 曾封「女星殺手」情史多籮籮
【on.cc東網專訊】現年61歲的昔日無綫小生溫兆倫，90年代憑着經典劇集《義不容情》、《火玫瑰》、《老友鬼鬼》、《今生無悔》等成名，而《義》劇中「丁有康」這個人渣角色，心狠手辣，為求目的不擇手段，成為當年無綫的第一奸人，看得觀眾咬牙切齒，無綫多年來每次重播，都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鍾麗緹女兒Cayla天生弱視！5歲「右眼已近視千度」接近失明，兩年治療扭轉人生
近日，鍾麗緹在直播中首度詳細談到小女兒Cayla（考拉）的先天視力問題。她透露，考拉出生時右眼就有單眼弱視，但因為初期沒有明顯症狀，一直到5歲才發現，當時右眼度數已高達1000度，視力低於0.1，幾乎接近功能性失明，消息曝光後也引發不少家長關注。姊妹淘 ・ 1 天前
鄧炳強指控烏克蘭陣亡港人「希望對抗政府」 結論來自「相關人士、社交媒體或者情報」
兩名香港人據報上月（12 月）在烏克蘭執行志願任務期間遭俄軍擊斃，保安局局長鄧炳強今日（30 日）出席立法會會議時指稱，他們是希望接受軍事訓練後從事對抗政府的工作。記者問他怎樣得出此結論，鄧炳強聲稱，是從「相關人士」、「社交媒體」或「情報」得知，又說他們被植入暴力思想，犧牲性命。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
吳保錡＠ERROR被足球會割席暗寸「名氣大唔過尊重」 本尊回應承認「態度有啲差」兼道歉
男團ERROR成員吳保錡近年不時引爆「公關災難」，去年大年初一post出同阿叻陳百祥嘅合照，惹來大量負評。雖然保錡翌日刪去與阿叻的合照，並且立即發文回應，但就話早就估計到外界有咁大反應，簡直火上加油，結果要再發帖文正式道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
歐聯 ｜英超6強晉級淘汰賽袋幾多獎金？
今季有六支英超球隊破紀錄參加歐聯，當中阿仙奴、利物浦、熱刺、車路士及曼城已鎖定16強席位，到底晉級淘汰賽可袋幾多獎金？Yahoo 體育 ・ 14 小時前
非常檢控觀｜李成昌笑裡藏刀與馬德鐘隔空開火 睇到網民眼都唔敢眨：呢啲先叫戲
李成昌1979年畢業於TVB訓練班，之後就喺TVB拍劇到而家，即使三度被挖角都從未動搖過，去年更與TVB續約2年，加人工同時簽咗150個騷。李成昌從演以來，多被安排飾演奸角，因此有「御用奸角」之稱。日前，李成昌於熱播劇集《非常檢控觀》與馬德鐘單靠銳利眼神及笑容隔空開火，睇到網民大讚李成昌演技冇得彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 送Tempo卷紙、購物車等總值$407禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$407豐富禮品；買2盒8罐裝可口可樂/芬達/雪碧/玉泉汽水/梳打水，即送總值$55禮品；買1排刀嘜3支裝純正花生油3x900毫升，即送總值$47豐富禮品；買指定品牌紅/白餐酒滿$300，即送總值$142豐富禮品；買佳能/高樂氏產品滿$138(2件85折)，即送總值$146禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚425克，即送你總值$71禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 1 天前
沃什獲提名掌儲局 猛減息無望
美國總統特朗普周五在社交平台Truth Social發文，宣布提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）為下任聯儲局主席，接替任期於5月15日屆滿的現任主席鮑威爾。沃什被視為較傳統的選擇，期貨市場顯示交易員預期美國聯邦基金利率目標區間將由現時介乎3.5厘至3.75厘，於年底前僅減兩次，至約3厘，仍遠高於特朗普所期望的1厘水平。 期貨炒家料今年僅降半厘 特朗普在帖文中稱，已認識沃什一段長時間，毫無疑問他將成為其中一位偉大的聯儲局主席，甚或是最好的。特朗普提到，他曾會晤現任聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、貝萊德全球定息收入投資總監里德（Rick Rieder）和其他潛在人選。 現年55歲的沃什於8年前曾競逐聯儲局主席，最後敗給鮑威爾。特朗普於2017年11月提名鮑威爾出掌聯儲局，但他揚言後悔當初的選擇，因鮑威爾沒有聽從他的要求大幅減息。 鷹派前理事 岳父為共和黨金主 2024年11月美國大選後，特朗普的團隊把沃什列為財長及聯儲局主席的潛在人選，其岳父勞德（Ronald Lauder）為化妝品王國雅詩蘭黛（Estee Lauder）繼承人及知名共和黨金主，且為特朗信報財經新聞 ・ 12 小時前
陳美寶下午回應強制佩戴安全帶實施安排 據悉考慮暫緩或撤回條例
強制巴士乘客配戴安全帶法例惹來社會爭議。本地傳媒引述消息，運輸及物流局局長陳美寶下午交代強制安全帶新安排，據悉考慮的方案包括暫緩法例，亦可立即修例，甚至撤回條例等，但面對社會普遍爭議聲音，當局要慎重考慮，以免影響市民。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
歐聯話題 ｜鮮為人知規例 車路士或失16強主場次回合優勢
車路士因為同屬倫敦市有3支球隊直接打入8強，令一條歐洲足協鮮為人知的規例浮現，賽程安排出現前所未見的難題，很大機會失去16強主場次回合的優勢。Yahoo 體育 ・ 1 天前
經濟學家：道指如今只值9盎司黃金 美股正陷「歷史性熊市」
在黃金現貨價格刷新歷史紀錄後，知名經濟學家希夫 (Peter Schiff) 警告，當前美股正陷入「歷史性的熊市」。鉅亨網 ・ 21 小時前