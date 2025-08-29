美終止小額包裹免關稅政策 影響全球包裹寄送

（法新社華盛頓28日電） 美國今天宣布終止海外寄美的小額包裹關稅豁免措施，引發中小企業憂慮，外界警告相關消費價格恐上漲。

川普政府表示，利用小額包裹規避關稅及走私毒品的情況過去時有所聞，決定終止對價值800美元以下包裹的免稅待遇。

今後這類包裹將依原產國適用的稅率課關稅，或須繳納每件80至200美元不等的特定稅額。但部分個人物品與禮品仍有豁免。

川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）告訴媒體，堵住這項「漏洞」有助遏止「毒品及其他危險與違禁品」流入，同時為美國帶來新的關稅收入。

川普這項政令賦予一個月的作業準備期，這段期間引發一波搶寄潮。

包括法國、德國、義大利、印度、澳洲及日本在內的多國郵政單位先前表示，大部分寄往美國的包裹將不再受理。

之前也採取暫不受理包裹寄往美國的英國皇家郵政（Royal Mail）今天則宣布推出新服務，以便顧客仍能繼續寄送包裹到美國。

聯合國旗下的萬國郵政聯盟（UPU）26時表示，已有 25 個成員國的郵政機構暫停包裹寄送美國的服務。