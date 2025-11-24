張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
美經濟存隱憂 假日季消費額仍有望創新高
（法新社紐約23日電） 儘管這個全球最大經濟體美國仍對頑固通膨、關稅以及政府停擺的連鎖影響抱持擔憂，但預計美國民眾將在今年的歲末節日季支出創新高。
全國零售聯盟（NRF）首席經濟學家馬修斯（Mark Mathews）向記者指出：「消費者仍然非常擔心通膨，而且毫無疑問，也擔心物價的走勢。」 馬修斯指出，排除冠狀病毒大流行後的影響，消費者信心上次處於如此低谷的時期，要追溯到1980年代初。
但他補充說：「過去幾年，我們觀察到，消費者無論對經濟狀況感受如何，都會照樣花錢。」 全國零售聯盟預計，從11月1日到12月31日，今年假日銷售額將首次突破1兆美元，較去年成長3.7%至4.2%。 這場創下紀錄、長達43天的政府停擺，造成數十萬聯邦員工被迫休無薪假，並導致私營企業的需求和營收雙雙下滑，但預計此狀況將迅速逆轉。
然而，美國總統川普這項大規模且時常變動的關稅措施，恐會影響部分產品的需求。不過專家認為，市場競爭將會抵消關稅對消費者荷包的衝擊。
市場競爭，尤其是線上優惠活動，應當能幫助遏止價格大幅上漲。
Adobe Digital Insights分析師潘迪亞（Vivek Pandya）告訴法新社，對消費者來說，有競爭力的價格和免運費是決定購買的兩個關鍵因素。 根據Adobe Analytics，預計今年歲末節日季的線上銷售額占比將增至2534億美元，較去年增加5.3%。
從「黑色星期五」（Black Friday）開始，並持續整個「網購週」（Cyber Week）的這10天期間，預計每日消費額將達到創紀錄的50億美元。
