美網叩關決賽就差一勝 奧格-阿里辛婚禮籌備先緩緩

（法新社紐約3日電） 加拿大好手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）今天勇闖美國網球公開賽男單4強，距離叩關決賽只差一勝，由於比賽行程滿檔，原訂下週試穿結婚西裝的計畫得先緩緩了。

繼4年前在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）晉級4強後，25歲的奧格-阿里辛今天力克第8種子德米瑙爾（Alex de Minaur），生涯第2度挺進大滿貫賽事男單4強。

他歷經4小時10分鐘苦戰，才以4比6、7比6（9/7）、7比5、7比6（7/4）拍落德米瑙爾，繼續朝生涯首座大滿貫冠軍邁進。

但本屆在紐約表現突出，連帶壓縮到他籌備婚禮的時間。

奧格-阿里辛提到原訂8日挑選結婚西裝的預約時表示：「看來得延後（試穿西裝的）計畫了，因為行程真的太緊。」

當被問到，美網4強和結婚哪個更讓他緊張時，奧格-阿里辛說，這很難比較，「我打過4強，但還沒體驗過走上紅毯的那一刻」。

身為25號種子的奧格-阿里辛4強戰將對上衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner），「最艱鉅的挑戰還沒到來，但這正是我的目標，也是我訓練的原因」。

他本屆美網至今已打敗兩位世界排名前十的球員，除了今天擊敗的德米瑙爾，還包括第3輪力挫德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。

今天他在第2盤搶7救了一個盤末點，第4盤則從2比5落後奮力逆轉。他說：「有時你感覺狀態不是最佳，但我願意竭盡所能，拼盡全力。」