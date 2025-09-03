防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
美網喬科維奇擊退佛里茲 男單4強與艾卡拉茲對決
（法新社紐約2日電） 塞爾維亞男網名將喬科維奇（Novak Djokovic）寶刀未老，今天以6比3、7比5、3比6、6比4擊退第4種子佛里茲（Taylor Fritz），晉級美國公開賽男單4強，接下來將迎戰西班牙好手艾卡拉茲。
這是38歲的喬科維奇（Novak Djokovic）第14度挺進美國公開賽4強，也是他第53度晉級大滿貫4強賽，他在紐約對戰美國選手的戰績推升至16勝0敗。
喬科維奇說：「這是一場難分軒輊的比賽。任何一方都有可能獲勝。」他也因此追平美國名將康諾斯（Jimmy Connors），成為美網4強出賽次數最多的選手。 「我覺得我真的很幸運，能在第2盤救下幾個關鍵的破發點。我覺得在第2盤與第3盤的大部分時間，他（佛里茲）的表現更為優異。」
佛里茲（Taylor Fritz）在緊張的第4盤救了兩個賽末點，但最後因自己雙發失誤敗下陣來。
喬科維奇說：「最後一局讓人神經緊張。對泰勒（佛里茲名）來說，以雙發失誤結束比賽真的很難受，他不該以這種方式落敗。」
喬科維奇與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將在4強賽上碰頭，這是他們自今年1月澳洲公開賽8強賽以來首度交鋒，當時喬科維奇大戰4盤勝出，在兩人交手紀錄中以5勝3負取得領先。
5日的對決將是兩人第5度在大滿貫過招，但卻是兩人首度在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）對決。喬科維奇過去3度在硬地球場的交鋒全都勝出。
其他人也在看
香港據悉對港交所和香港證監會員工涉嫌內幕交易進行調查
知情人士透露，香港正在調查內線交易的指控，涉及至少兩名香港交易所和金融監管機構的個人，也包括券商和網紅。Bloomberg ・ 2 小時前
改良版雪球｜傳中國富豪重投「雪球」衍生產品 年前被指是加劇跌市 監管部門曾出手限制
據彭博報道，一年前遭內地監管機構出手叫停，被指是加劇股市暴跌的「雪球」衍生產品，如今再次活躍於市場，不少中國富...BossMind ・ 4 小時前
林子祥自爆被醫生父遺棄英國自生自滅 冇錢返學打幾份工謀生冇人幫「求救即係乞食」
林子祥同葉蒨文早前接受查小欣嘅youtube節目訪問，宣傳佢地10月一齊舉行嘅演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
小一縮班有一區削8班最傷 名校區買樓保值受考驗？
新學年小一縮班潮再現，元朗減8班最嚴重，觀塘黃大仙亦受壓。少子化趨勢下，校網效應或重塑樓市格局。Yahoo 地產 ・ 8 小時前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 1 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 1 天前
何雁詩鄭俊弘囝囝患天使綜合症入讀特殊幼稚園 開學兩週適應進度曝光
何雁詩（Stephanie）2020年與鄭俊弘（Fred）拉埋天窗，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，因此需要入讀特殊幼稚園。早前，Fred於社交平台上載囝囝開學日片段，透露囝囝開學日情況；日前，Stephanie再分享囝囝開學兩週適應情況，大讚囝囝表現出色。Yahoo 娛樂圈 ・ 46 分鐘前
iHerb突發71折！魚油Omega-3暢銷排行榜Top 10 最平$47入手NOW Foods/第一名近日賣出超過60,000件！
想給身體補充足夠Omega-3脂肪酸、DHA、EPA，真的不用天天吃深海魚，簡單吞一粒魚油丸就能輕鬆實現！魚油不僅有助於減少血管炎症、改善心血管健康，還對保護眼睛健康、提升記憶力很帶效，市面上不少魚油產品明確標註適合成人、嬰幼兒及孕婦食用，適用人群十分廣泛，是最好的入門級營養補充品！想輕鬆找到合適的產品，不妨參考iHerb的Omega-3魚油排行榜Top 10，看看大眾的熱門選擇，而且iHerb平台正推出驚喜優惠，各款魚油都有71折，正是入手好時機！Yahoo Food ・ 9 小時前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 21 小時前
特朗普回應九三閱兵 稱中國不會對美國構成軍事威脅
【彭博】— 特朗普表示，中國不會對美國構成軍事威脅，並否認在北京舉行的大規模閱兵令美國擔憂。Bloomberg ・ 7 小時前
李日朗自揭2年前患胃癌 一日飲3公升中藥 3個月後奇蹟痊癒
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》而為人認識。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
王君馨拍片感嘆「末日即將來臨」 擔心AI發展被反向操控：真的很可怕
王君馨於2021年離巢TVB後積極轉型，除咗參加內地綜藝節目《了不起舞社》、又以獨立歌手「G. Racie」名義重新出道，今年5月順利誕下與銀行家老公Daniel嘅愛情結晶品。日前，王君馨為愛女Audrey舉行百日宴，主題為甜蜜咖啡店，以紀念與老公20年前喺紐約一間咖啡店墜入愛河，李亞男、岑麗香、衛蘭、衛詩、鍾舒漫及鍾舒祺等一班圈中好友皆有出席。王君馨亦不時拍片分享日常，包括YouTube頻道及IG影片；近日，王君馨分享一段關於「世界末日即將來臨」嘅影片，指世界末日將至，而人工智慧（AI）發展迅猛係其主因，話題一度引發熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鄭中基宣傳新戲拒談前經理人何慶湘 親自透露仔女近況
鄭中基（Ronald）昨日（2日）聯同周秀娜（Chrissie）、姜皓文（黑仔）等出席歷時7年製作的新戲《阿龍》首映禮，三人於受訪時提到拍攝過程的辛酸。三名演員透露當時為電影保持身形，Ronald揭最辛苦為增磅不停進食，而Chrissie亦透露為電影曬黑：「我仲黑過佢（黑仔）！啲粉底啲色都唔啱！」黑仔亦笑言：「（泰國）當地人都唔夠我黑！」另外，Ronald亦於受訪時回應離婚進度及風波等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 1 天前
Uniqlo「最強手袋」登場，防水2Way工裝袋勢掀搶購潮！$300有找入手前Chloé總監打造平價時尚手袋
Uniqlo的新品總能帶來驚喜，繼早前爆紅的多口袋背包後，今年秋季再度與前Chloé及Givenchy創意總監Clare Waight Keller攜手，推出一款兼具防潑水功能與高機能設計的「2Way工裝袋」。這款手袋在細節處融入旅行必備的貼心巧思，完美符合香港人「一包走天下」的需求，而且價格十分親民，勢必再掀起一波搶購熱潮！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 1 天前
文頌嫻晒與好姊妹宴會照 名牌細節有異令網民質疑已回復單身
文頌嫻與商人李梓慎於2012年結婚，二人當年假四季酒店舉行婚禮，仲喺宴會上宣布懷孕喜訊，誕下女兒Jamie後，文頌嫻淡出幕前，專心相夫教女。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前