美網喬科維奇擊退佛里茲 男單4強與艾卡拉茲對決

（法新社紐約2日電） 塞爾維亞男網名將喬科維奇（Novak Djokovic）寶刀未老，今天以6比3、7比5、3比6、6比4擊退第4種子佛里茲（Taylor Fritz），晉級美國公開賽男單4強，接下來將迎戰西班牙好手艾卡拉茲。

這是38歲的喬科維奇（Novak Djokovic）第14度挺進美國公開賽4強，也是他第53度晉級大滿貫4強賽，他在紐約對戰美國選手的戰績推升至16勝0敗。

喬科維奇說：「這是一場難分軒輊的比賽。任何一方都有可能獲勝。」他也因此追平美國名將康諾斯（Jimmy Connors），成為美網4強出賽次數最多的選手。 「我覺得我真的很幸運，能在第2盤救下幾個關鍵的破發點。我覺得在第2盤與第3盤的大部分時間，他（佛里茲）的表現更為優異。」

佛里茲（Taylor Fritz）在緊張的第4盤救了兩個賽末點，但最後因自己雙發失誤敗下陣來。

喬科維奇說：「最後一局讓人神經緊張。對泰勒（佛里茲名）來說，以雙發失誤結束比賽真的很難受，他不該以這種方式落敗。」

喬科維奇與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將在4強賽上碰頭，這是他們自今年1月澳洲公開賽8強賽以來首度交鋒，當時喬科維奇大戰4盤勝出，在兩人交手紀錄中以5勝3負取得領先。

5日的對決將是兩人第5度在大滿貫過招，但卻是兩人首度在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）對決。喬科維奇過去3度在硬地球場的交鋒全都勝出。