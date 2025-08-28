美網爆發激烈口角 奧斯塔朋科賽後與湯生衝突

（法新社紐約28日電） 美國網球公開賽女單第2輪，拉脫維亞名將奧斯塔朋科今天遭非種子的地主選手湯生淘汰後，雙方在場上爆發激烈爭執。

美國籍的湯生（Taylor Townsend）第1盤原本還落後，但一路反撲，終場以7比5、6比1擊敗奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）。

賽後網前握手時，外界只看到奧斯塔朋科開口說了句話，湯生面有不悅地回應，兩人就這麼爆發一場言語交鋒。湯生接著轉身離開，握主審的手，並開始煽動群眾情緒。

湯生後來接受場邊採訪時說：「比賽就這樣。有些人輸了就動怒，有些人會講些氣話。」她說，對方「說我沒品，沒受過教育，還說等到出了美國就知道是什麼下場了」。

奧斯塔朋科在社群平台Instagram貼文說，她之所以生氣，是因為比賽中湯生有一個「擦網後得分」的幸運球，卻沒有禮貌性跟對手揮手示意一下。

28歲的奧斯塔朋科同時指控湯生破壞網球慣例，在賽前熱身時直接跑到網前練習。

「網球場上有些大多數選手都會遵守的不成文規則，這是我生涯中第一次遇到這種情況。就算她在自己的主場比賽，也不代表可以為所欲為，毫無顧忌。」