美網男單決賽在即 辛納將與艾卡拉茲一較高下

（法新社紐約6日電） 美國網球公開賽男子單打衛冕冠軍辛納在美網準決賽，以以6比1、3比6、6比3、6比4擊敗加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）後，將在決賽對上西班牙好手艾卡拉茲。

目前世界排名第一的辛納在大滿貫硬地賽事已豪取27連勝。他有望成為自2008年費德瑞完成5連霸以來，首位成功衛冕美網男單冠軍的球員。

辛納（Jannik Sinner）淘汰本屆賽會第25種子奧格-阿里辛後，將尋求生涯第5座大滿貫冠軍。

辛納在準決賽後表示，「週日相當特別，同時也會再度上演精彩的決賽…我覺得我們兩人的對抗是從這邊（2022年）開始，當時打出一場驚人的比賽。如今我們已是不同的球員，自信心也不一樣。」

他已成為拉佛（Rod Laver）、費德瑞（Roger Federer）、喬科維奇（Novak Djokovic）之後，第4個在同個賽季都闖進4大滿貫決賽的男子選手。

24歲的辛納與22歲的艾卡拉茲今年稍早均雙雙晉級法網與溫網男單決賽，明天將是兩人連續在3個大滿貫決賽碰頭。

辛納今年已在澳網與溫網封王，但在法網決賽經過5盤大戰後，不敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。