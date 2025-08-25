美網男單首輪 班奇5盤擊退梅迪維夫

（法新社紐約25日電） 法國選手班奇（Benjamin Bonzi）今天熬夜在一場高潮迭起且一度引發混亂的美國網球公開賽男單首輪賽事中，鏖戰5盤擊敗俄羅斯好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）。

班奇在近4小時的激戰沉著應戰，終場以6比3、7比5、6比7（5/7）、0比6、6比4晉級。

比賽打到第3盤時爆發爭議。班奇當時已拿下前2盤，第3盤在自己發球局5比4領先時取得賽末點時，一發失誤，準備二發時有攝影師不小心踏入場內，主審進而暫停比賽。

主審要求記者離開球場後，以場外干擾造成比賽中斷為由，裁定班奇重獲一發機會。

這個判決讓梅迪維夫情緒當場失控，衝向主審激烈抗議，指控主審想早早結束比賽。

他氣憤地質問主審：「你有種嗎？你是男人嗎？」隨後還對場邊麥克風大喊：「他只是想下班回家。他不想待在這裡，他是按比賽領薪水，不是按時數！」

梅迪維夫隨後更朝現場球迷揮手，鼓勵球迷表達不滿之聲。

現場一片噓聲之下，比賽暫停了6分多鐘，班奇才終於等到發球的機會。

但他顯然已大受影響，讓梅迪維夫救下賽末點並再贏得接下來的搶七局，把比賽逼進第4盤。

班奇第4盤完全熄火，讓梅迪維夫以6比0將比賽推向殊死第5盤。

然而，班奇在決勝盤展現強大韌性，兩度化解被破發的危機，最終擊潰梅迪維夫拿下勝利。