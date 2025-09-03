美網艾卡拉茲晉4強 莎芭蓮卡將戰皮古拉

（法新社紐約2日電） 美國網球公開賽男單艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天橫掃對手殺進4強，女單莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）則因捷克對手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）因傷退賽，輕鬆晉級準決賽。

大會第2種子艾卡拉茲今天僅用1小時56分鐘，就以6比4、6比2、6比4擊敗捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），這名西班牙選手將在4強賽對上24次大滿貫冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）。

艾卡拉茲若能在美網奪冠將重返球王寶座，但他表示目前不打算過度思考排名問題：「每次踏上球場，我都盡量不去想這些。如果太在意球王位置，會給自己壓力，而我不想那樣。」

艾卡拉茲今年美網一路晉級4強未失1盤，今天對上萊赫茨卡也是完全掌控比賽。他首盤就率先破發輕鬆拿下；第2盤再次破發對手，最後是以5比2領先至關門；第3盤他依舊封鎖萊赫茨卡並以直落三殺進4強。

女子單打部分，世界球后暨衛冕冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）因對手萬卓索娃退賽直接晉級4強。自小威廉絲（Serena Williams）2012年至2014年的3連霸之後，莎芭蓮卡力圖成為首次在美網連莊的女將。

面對萬卓索娃因傷退賽，莎芭蓮卡表示：「她經歷這麼多，我非常遺憾。她打出精彩的網球，我知道這對她來說一定非常痛苦。」

莎芭蓮卡將在4強與地主好手皮古拉（Jessica Pegula）重演去年冠軍戰。皮古拉今天稍早以6比3、6比3擊敗非種子的捷克的卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）晉級。

皮古拉去年敗給莎芭蓮卡與美網后冠失之交臂，她表示期待能在4強戰為去年失利復仇：「能復仇當然很酷，我想這無庸置疑。」