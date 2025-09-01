美網蝦細路風波主角開腔致歉 「以為球手把帽送給我」

Piotr Szczerek （左）從男孩 Brock 手上搶過 Cap 帽，全程被拍下，無所遁形。

在美網賽後搶走球星送給小孩 Cap 帽的 「磚才」Piotr Szczerek，終於打破緘默，向涉事小孩及其家人道歉。他承認自己犯下巨大錯誤，但辯稱當時以為球星馬卓錫 （Kamil Majchrzak） 是把 Cap 帽送給自己的兒子，事後才知道自己看來蓄意搶走小孩的紀念品。

「錯覺令我本能地伸出自己的手」

英國《鏡報》等多家傳媒報道， Szczerek 今日（31 日）終於開腔回應事件，Facebook 也可找到他的回應全文。他說，基於馬卓錫的美網球賽發生的情況，他想向受到傷害的男孩及其家人、球迷以及球手本人，致以摯誠的道歉。他承認自己犯下巨大的錯誤，但辯稱當時出於高漲情緒，群眾在慶祝勝利，他以為球手把 Cap 帽遞向他的方向，因為他的兒子剛剛問過他索取簽名。

聲明說：「這個錯覺令我本能地伸出自己的手。今天我知道我做了一些看來是蓄意搶走男孩紀念品的事，這並非我的原意，但這樣不能改變了我傷害了男孩、令球迷失望的事實。」他補充說，他和妻子多年來一直參與幫助兒童和年輕運動員的事務，但今次事件證明，一時疏忽足以破壞多年來的工作與支持。

Szczerek 形容事件給他上了謙卑的一課，亦為他帶來傷害，但希望透過行動重建人們對他的信任。聲明末尾，他再次向對他失望的人致歉。而為了保護家人，他關閉了帖文的留言功能。

Piotr Szczerek 是來自波蘭的富商，經營地磚建材。上周四（28 日），波蘭球星馬卓錫在美國網球公開賽次圈淘汰對手 Karen Khachanov 之後為支持者簽名。其間馬卓錫把自己的 Cap 帽送給男孩 Brock，在男孩身旁的 Szczerek 卻閃電手搶去 Cap 帽，並把帽子交給身後的妻子袋袋平安。Brock 向 Szczerek 投訴，未獲理會。

整個過程被直播畫面拍下，在經社交平台瘋傳，讓 Szczerek 成為全球網紅。馬卓錫得悉事件後，透過 IG 尋人，終於聯絡到男孩 Brock，給他補贈球帽和其他禮物，更與他合照留念。馬卓錫還為 Szczerek 說好話，表示他是其波蘭所屬球會的贊助商，很想得到紀念品，樂極忘形而發生誤會。