美網辛納擊退沙波瓦洛夫 晉男單16強

（法新社紐約30日電） 美網上屆男單冠軍辛納今天克服大會第27種子沙波瓦洛夫的考驗，在先輸1盤後連趕3盤，晉級美國網球公開賽男單前16強。

世界排名第一的辛納（Jannik Sinner）今天在先失1盤後強力反攻，終場以5比7、6比4、6比3、6比3擊敗加拿大好手沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），力拚成為自2008年瑞士名將費德瑞（Roger Federer）以來，首位在美網男單二連霸的選手。

辛納說：「今天是非常、非常艱辛的比賽。我認識戴尼斯（沙波瓦洛夫）很久了。我知道我必須拿出非常高水準的表現。」

他上一次與沙波瓦洛夫交手是在2021年澳洲公開賽，當時敗下陣來。

義大利好手辛納正在等待第14種子美國選手保羅（Tommy Paul）與第23種子哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik）的夜間比賽結果出爐，並將對上贏家。

辛納本季已挺進3個大滿貫賽決賽，贏得澳網與溫布頓網球公開賽（Wimbledon）冠軍，但在法國公開賽決賽不敵西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。

費德瑞是最近一位成功在美網男單連霸的選手，並在2004年到2008年連續5年封王。