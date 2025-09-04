美網 大�d直美直落二擊敗穆霍娃晉4強

（法新社紐約3日電） 日本好手大�d直美（Naomi Osaka）今天以6比4、7比6（7/3）擊敗捷克對手穆霍娃（Karolina Muchova），晉級美國網球公開賽女單4強。

大會第23種子大�d直美打了近2小時，最後以直落二擊敗第11種子穆霍娃。

大�d直美賽後說：「這真是一場硬仗。她是世界上最頂尖的選手之一，每次交手都不好打。」

大�d直美曾在2018年和2020年贏得美網冠軍，明天將迎戰地主選手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），爭奪決賽門票。