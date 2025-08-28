美網｜黃澤林再創歷史 淘汰禾頓打入男單32強(有片)

美網，黃澤林再創歷史，淘汰禾頓打入男單32強。(Reuters)

香港網球好手黃澤林(Coleman)於美國公開賽再創歷史，今晨開出21球「Ace」，另有10次超身球或笠波，合共54次主動得分，激戰3小時1分鐘後，以7：6、6：2、4：6、6：4擊敗澳洲球手禾頓，破天荒打入男單第3圈，即32強，延續香港球手在公開賽時代大滿貫男單主賽圈的最佳成績，後日將挑戰15號種子盧比利夫。

首盤雙方互破對方兩次發球局，結果激戰至決勝局後黃澤林贏細分7：5，先贏一盤7：6。他在次盤第4局率先破發，並一度拉開局數4：1。戰至第8局時禾頓一度有4次破發機會，但黃澤林憑出色的第一發球搶攻得分屢次化解危機，終透過「刁時」取勝，再贏一盤6：2。第3盤黃澤林在第7局先破發，但之後失誤增多連失3局，被禾頓以1盤6：4追近。

後日挑戰世界排名第 15 俄將

生涯首次在大滿貫5盤3勝制打4盤，黃澤林在第7局破發，並汲取之前一盤經驗，之後一局解救3次破發分還以顏色，順利保住兩個發球局，以6：4奠勝，全程激戰3小時1分鐘後以盤數3：1淘汰禾頓殺入第3圈，黃澤林難掩興奮情緒，激動得在場內吶喊高呼。黃澤林將與世界排名第15、曾在去年香港公開賽奪冠的27歲俄籍名將盧比利夫爭入16強。

黃澤林在賽後記者會說，在大滿貫比賽中晉級是夢寐以求，自己感覺良好，躋身大滿貫正賽對他、團隊和香港都是新鮮的事情，亦是全新體驗，沒有感到壓力。黃澤林說很幸運可以代表香港，香港一個細小城市，有球員可以晉級大滿貫比賽第三圈，並非理所當然，覺得很感恩。黃澤林說每名球手都很優秀，比賽很艱鉅，他希望繼續享受比賽的氣氛及在美網的時光，看看自己能否走得更遠。



