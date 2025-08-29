美網 黃澤林擊敗禾頓晉男單第三圈再創歷史

【Now新聞台】香港球手黃澤林在美國網球公開賽以盤數3比1擊敗澳洲球手禾頓，晉級男單第三圈。

穿粉紅色衫的黃澤林今場開出21球Ace，及有54次主動得分，比禾頓多出34次。黃澤林連贏兩盤7比6和6比2後，在第三盤失誤增多，輸4比6，但在第四盤回勇，最終再贏一盤6比4，鎖定勝局。

黃澤林再創歷史，成為首位在公開賽年代大滿貫單打躋身32強的香港球手。

